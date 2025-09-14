Ρόδος: Πώς έπειθαν πολίτες να παραδώσουν χρυσαφικά, χρήματα και πορτοφόλια για να μην... εκραγεί το σπίτι τους

Ο συνήγορος του κατηγορούμενου που αφέθηκε ελεύθερος, Στέλιος Αλεξανδρής

Οι αστυνομικές αρχές επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα ή τιμαλφή σε άγνωστους που. Παρόλα αυτά, ορισμένοι συνεχίζουν να πείθονται, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα μπορεί να καλλιεργηθεί ο φόβος και να παρασυρθεί ακόμη και ένας προσεκτικός άνθρωπος.