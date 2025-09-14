Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Ρόδος: Πώς έπειθαν πολίτες να παραδώσουν χρυσαφικά, χρήματα και πορτοφόλια για να μην... εκραγεί το σπίτι τους
Ρόδος: Πώς έπειθαν πολίτες να παραδώσουν χρυσαφικά, χρήματα και πορτοφόλια για να μην... εκραγεί το σπίτι τους
Έλεγαν πως υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ηλεκτροδότησης και πως τα χρυσαφικά κάνουν την κατάσταση χειρότερη - Έβαζαν όλα τους τα αντικείμενα σε μια λεκάνη με αλουμινόχαρτο έξω από το σπίτι και τους τα άρπαζαν αμέσως
Ένα καλοστημένο κύκλωμα Ρομά με έδρα εκτός της Ρόδου έχει καταφέρει τους τελευταίους μήνες να αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσά και πολύτιμα κοσμήματα από ανυποψίαστους πολίτες στο νησί.
Οι δράστες εμφανίζονται ως υπάλληλοι της ΔΕΗ ή του ΔΕΔΔΗΕ. Το σενάριο που χρησιμοποιούν οι επιτήδειοι στηρίζεται στον φόβο: με πρόσχημα ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ηλεκτροδότησης στα σπίτια των θυμάτων, τα πείθουν ότι επίκειται έκρηξη ή πυρκαγιά και τα οδηγούν να παραδώσουν οι ίδιοι τα χρήματα και τα χρυσαφικά τους, πιστεύοντας ότι έτσι προστατεύουν την περιουσία και τη ζωή τους.
Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αστυνομικές έρευνες, το αρχηγικό στέλεχος του κυκλώματος παραμένει άγνωστο, ωστόσο εκτιμάται ότι δρα εκτός του νησιού. Χρησιμοποιεί πολλαπλές τηλεφωνικές συνδέσεις και καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας επικοινωνεί με πολίτες, παρουσιάζοντας ψευδή στοιχεία ως αληθινά.
Στην άλλη άκρη της γραμμής, η φωνή του ακούγεται καθησυχαστική αλλά και επιτακτική: «Υπάρχει υπερφόρτωση στο δίκτυο, θα γίνει έκρηξη, πρέπει αμέσως να βγάλετε τα τιμαλφή και τα μετρητά από το σπίτι γιατί είναι ραδιενεργά». Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες καταφέρνουν να εκμαιεύσουν όχι μόνο χρήματα αλλά και χρυσά κοσμήματα, τα οποία τα θύματα τοποθετούν μέσα σε λεκάνες, σκεπασμένα με αλουμινόχαρτο, και τα αφήνουν έξω από τα σπίτια τους ή στα μπαλκόνια, ώστε να «απομακρυνθεί ο κίνδυνος». Αμέσως μετά, άλλα μέλη της ομάδας, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες του αρχηγού, σπεύδουν στα σημεία και παραλαμβάνουν τα πολύτιμα αντικείμενα.
Παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις της Ελληνικής Αστυνομίας για τέτοιου είδους απάτες, αρκετοί πολίτες εξακολουθούν να παρασύρονται, με αποτέλεσμα να χάνονται σε λίγα λεπτά αποταμιεύσεις μιας ζωής.
Το μεσημέρι εκείνης της ημέρας, άγνωστος τηλεφώνησε στην Κ.Σ., παριστάνοντας τον υπάλληλο της ΔΕΗ. Με την πρόφαση ότι το σπίτι της έχει σοβαρό πρόβλημα στο δίκτυο και απειλείται με έκρηξη, την έπεισε να συγκεντρώσει όλα τα μετρητά και τα κοσμήματά της σε μία λεκάνη. Όπως κατέθεσε η ίδια, ακολούθησε πιστά τις οδηγίες του, πιστεύοντας πως έτσι θα σώσει το σπίτι της. Στη λεκάνη τοποθέτησε 6.700 δολάρια, 600 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 5.250 ευρώ, τα οποία άφησε στην αυλή. Λίγα λεπτά αργότερα, χωρίς να το αντιληφθεί, συνεργός του κυκλώματος πέρασε και τα άρπαξε.
Την ίδια μέρα, θύμα απάτης έπεσε και η Κ.Μ. Ο «υπάλληλος» της είπε ότι θα σημειωθεί μπλακάουτ στη γειτονιά της και ότι έπρεπε να παραδώσει άμεσα χρυσαφικά και τιμαλφή για να αποφευχθεί κίνδυνος. Η γυναίκα ακολούθησε τις οδηγίες, δίνοντας κοσμήματα αξίας άνω των 5.300 ευρώ, ένα κινητό τηλέφωνο, καθώς και δύο τραπεζικές κάρτες. Οι απατεώνες χρησιμοποίησαν τις κάρτες για οκτώ αναλήψεις, συνολικής αξίας 6.400 ευρώ. Άλλο περιστατικό σημειώθηκε εις βάρος της Λ.Π., η οποία πείστηκε ότι το σπίτι της θα πάρει φωτιά λόγω βλάβης. Έδωσε 1.000 ευρώ και τη βέρα της, τοποθετώντας τα σε λεκάνη στο μπαλκόνι.
Όταν αντιλήφθηκε την απάτη, ήταν πλέον αργά.Στο στόχαστρο μπήκε και ο Β.Α., στον οποίο τηλεφώνησαν ισχυριζόμενοι ότι το σπίτι του έχει υψηλή τάση. Εκείνος, όμως, υποψιάστηκε την απάτη και ενημέρωσε την αστυνομία, αποτρέποντας την απώλεια χρημάτων. Την επόμενη μέρα, οι απατεώνες τηλεφώνησαν στην Χ.Μ., λέγοντάς της ότι υπάρχει διαρροή ρεύματος στην οικία της. Της ζήτησαν να βάλει το πορτοφόλι της σε λεκάνη στο μπαλκόνι. Εκείνη, όμως, ειδοποίησε τη γειτόνισσά της και η συνομιλία διακόπηκε πριν ολοκληρωθεί η απάτη.
«Αυτός που μου τηλεφώνησε μου είπε ότι είναι από τη ΔΕΗ και πως το σπίτι μου έχει πρόβλημα και θα γίνει έκρηξη. Μου ζήτησε να πάω στον πίνακα με τις ασφάλειες και να μετρήσω πόσες έχει. Εγώ απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις του, γιατί νόμιζα ότι μιλούσα με ειδικό. Με διαβεβαίωσε ότι το σπίτι έχει διαρροή, ότι καταναλώνει πολλή ενέργεια και πως τα χρυσαφικά και τα χρήματα κάνουν την κατάσταση χειρότερη. Μου είπε να τα βάλω όλα σε πλαστική λεκάνη, να τα σκεπάσω με αλουμινόχαρτο και να τα βγάλω έξω. Έτσι έκανα. Την άφησα στο τραπέζι στην αυλή. Εκείνη τη στιγμή με έβαλε να ξαναμπώ στο σπίτι για να ελέγξω τον πίνακα. Όταν γύρισα, η αδερφή μου μου φώναξε ότι κάποιος είχε περάσει και πήρε τη λεκάνη. Τότε κατάλαβα ότι ήταν απατεώνας. Μέσα είχα 6.700 δολάρια, 600 ευρώ, ένα χρυσό δαχτυλίδι με διαμάντι αξίας 2.500 ευρώ, δύο ακόμη δαχτυλίδια με πολύτιμες πέτρες, σκουλαρίκια με διαμάντια, κολιέ με μαργαριτάρια και πέντε χρυσούς σταυρούς».
Η Αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο μελών της συμμορίας. Ο ένας εκ των δραστών, ηλικίας 19 ετών, αφέθηκε ελεύθερος, καθώς επέδειξε έμπρακτη μετάνοια επιστρέφοντας τα κλοπιμαία. Ο συνήγορός του, Στέλιος Αλεξανδρής, δήλωσε στο Protothema ότι ο νεαρός πείστηκε από την οικογένειά του να επιστρέψει όσα είχε αφαιρέσει, γεγονός που εκτιμήθηκε από το δικαστήριο και λειτούργησε υπέρ του.
Το μπαράζ της 3ης ΣεπτεμβρίουΙδιαίτερα αποκαλυπτικά είναι τα περιστατικά που σημειώθηκαν στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, όταν οι δράστες χτύπησαν ταυτόχρονα σε διαφορετικά σημεία της Ρόδου.
Η μαρτυρίαΣυγκλονιστική είναι η κατάθεση ενός από τα θύματα που έχασε τα περισσότερα χρήματα και τιμαλφή. Όπως περιέγραψε:
Οι αστυνομικές αρχές επαναλαμβάνουν συνεχώς ότι οι πολίτες πρέπει να είναι σε εγρήγορση και να μην παραδίδουν ποτέ χρήματα ή τιμαλφή σε άγνωστους που επικαλούνται υπαλλήλους ΔΕΚΟ ή άλλων υπηρεσιών. Παρόλα αυτά, ορισμένοι συνεχίζουν να πείθονται, αποδεικνύοντας πόσο εύκολα μπορεί να καλλιεργηθεί ο φόβος και να παρασυρθεί ακόμη και ένας προσεκτικός άνθρωπος.
