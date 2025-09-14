Η στρατηγική αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου αποτελεί καταλύτη για μακροπρόθεσμη ευημερία τόσο σε εθνικό, όσο και σε τοπικό επίπεδο.
Ζουγανέλη στο protothema: Βαριέμαι την τελειότητα, μου αρέσει να προκαλώ ερμηνευτικά
Ζουγανέλη στο protothema: Βαριέμαι την τελειότητα, μου αρέσει να προκαλώ ερμηνευτικά
Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μίλησε στο Direct για την καλλιτεχνική και προσωπική φάση στην οποία βρίσκεται - «Οι επιλογές μου δεν μπορεί να είναι αρεστές σε όλους» - «Δεν ήταν η ώρα να πάει η Γλυκερία στο Ισραήλ»
«Είμαι πιο κοντά στην πραγματική μου φύση» δήλωσε στην εκπομπή Direct του protothema.gr η Ελεωνόρα Ζουγανέλη αναφερόμενη στην καλλιτεχνική και προσωπική φάση που διανύει. Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μίλησε στον Γιώργο Ευγενίδη για τη μουσική, το θέατρο, τον έρωτα αλλά και τη στάση ζωής που υιοθετεί.
Αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχονται οι καλλιτέχνες, τόνισε ότι δεν την ενδιαφέρει τόσο το περιεχόμενο των κριτικών, αλλά η πρόθεση πίσω από αυτές: «Όσο συνηθίζουμε τα σχόλια, θα αρχίσουμε να τα λέμε και μπροστά, και όσο το θεωρούμε κανονικό να μας βρίζουν χωρίς να κάνουμε κάτι, γίνεται μέρος της καθημερινότητας».
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε και για τα σχόλια που δέχτηκε για το τραγούδι «Μόνη Κομπλέ». «Το μπραφ έγινε από τον κόσμο και τα social media. Εγώ δεν νιώθω ότι έκανα κάτι επαναστατικό. Νιώθω ότι μέσα στα χρόνια έχω δοκιμαστεί σε πολλά τραγούδια και το θεωρώ μέρος της δουλειάς μου. Έχουν αλλάξει οι εποχές, παίρνουν άλλες διαστάσεις τα πράγματα ακόμα και η διαφωνία. Δεν αισθάνθηκα κανιβαλισμό. Οι επιλογές μου δεν μπορεί να είναι αρεστές αλλά πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματικότητα γιατί έχω κινηθεί και σε ποπ ήχο πολύ και σε λαϊκό. Μου αρέσει πολύ να πειραματίζομαι και στη δουλειά μου και στην εικόνα μου».
Η ίδια δήλωσε πως αγαπά το τραγούδι σε όλες του τις εκδοχές, ενώ παραδέχτηκε ότι στο αυτοκίνητο ακούει πιο πολύ έθνικ ή ξένη μουσική γιατί τη χαλαρώνει.
Ερωτηθείσα για την κριτική που ασκήθηκε στη Γλυκερία σχετικά με το ταξίδι της στο Ισραήλ, η Ζουγανέλη είπε: «Δεν ήταν η ώρα να πάει η Γλυκερία στο Ισραήλ, κάποια πράγματα έχουν τον χρόνο τους. Την εκτιμώ, αλλά... Δεν λέω βεβαίως να φτάνουμε στα άλλα άκρα».
Από τα μέσα Οκτωβρίου θα πρωταγωνιστεί στην παράταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο και πολυμελή θίασο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Δήλωσε σχετικά ότι πρόκειται για ένα πολιτικό θέατρο και ότι σήμερα «οι άνθρωποι βασανιζόμαστε από τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή. Από εξουσίες που μας επηρεάζουν χωρίς να ξέρουμε το γιατί, από διαπλοκές, οικονομική ανασφάλεια, κοινωνικές διαφορές. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά τα ίδια υπάρχουν. Δεν είναι ένα κατηγορώ στις κυβερνήσεις, αλλά ένα σκούντημα ότι χρειάζεται να είμαστε ενεργοί, όχι να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα να συμβαίνουν».
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της, αυτή την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, είναι η μεγάλη της συναυλία στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, ενώ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Σ’ Ερωτεύομαι» από την Panik Records.
Αναφορικά με τα αρνητικά σχόλια που δέχονται οι καλλιτέχνες, τόνισε ότι δεν την ενδιαφέρει τόσο το περιεχόμενο των κριτικών, αλλά η πρόθεση πίσω από αυτές: «Όσο συνηθίζουμε τα σχόλια, θα αρχίσουμε να τα λέμε και μπροστά, και όσο το θεωρούμε κανονικό να μας βρίζουν χωρίς να κάνουμε κάτι, γίνεται μέρος της καθημερινότητας».
Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε και για τα σχόλια που δέχτηκε για το τραγούδι «Μόνη Κομπλέ». «Το μπραφ έγινε από τον κόσμο και τα social media. Εγώ δεν νιώθω ότι έκανα κάτι επαναστατικό. Νιώθω ότι μέσα στα χρόνια έχω δοκιμαστεί σε πολλά τραγούδια και το θεωρώ μέρος της δουλειάς μου. Έχουν αλλάξει οι εποχές, παίρνουν άλλες διαστάσεις τα πράγματα ακόμα και η διαφωνία. Δεν αισθάνθηκα κανιβαλισμό. Οι επιλογές μου δεν μπορεί να είναι αρεστές αλλά πήρε μεγαλύτερη διάσταση από την πραγματικότητα γιατί έχω κινηθεί και σε ποπ ήχο πολύ και σε λαϊκό. Μου αρέσει πολύ να πειραματίζομαι και στη δουλειά μου και στην εικόνα μου».
Η ίδια δήλωσε πως αγαπά το τραγούδι σε όλες του τις εκδοχές, ενώ παραδέχτηκε ότι στο αυτοκίνητο ακούει πιο πολύ έθνικ ή ξένη μουσική γιατί τη χαλαρώνει.
Ερωτηθείσα για την κριτική που ασκήθηκε στη Γλυκερία σχετικά με το ταξίδι της στο Ισραήλ, η Ζουγανέλη είπε: «Δεν ήταν η ώρα να πάει η Γλυκερία στο Ισραήλ, κάποια πράγματα έχουν τον χρόνο τους. Την εκτιμώ, αλλά... Δεν λέω βεβαίως να φτάνουμε στα άλλα άκρα».
Από τα μέσα Οκτωβρίου θα πρωταγωνιστεί στην παράταση «Το Μεγάλο μας Τσίρκο» του Ιάκωβου Καμπανέλλη, με τον Δημήτρη Γκοτσόπουλο και πολυμελή θίασο, σε σκηνοθεσία Πέτρου Ζούλια και μουσική Σταύρου Ξαρχάκου, στο «Θέατρον» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος». Δήλωσε σχετικά ότι πρόκειται για ένα πολιτικό θέατρο και ότι σήμερα «οι άνθρωποι βασανιζόμαστε από τα ίδια πράγματα αυτή τη στιγμή. Από εξουσίες που μας επηρεάζουν χωρίς να ξέρουμε το γιατί, από διαπλοκές, οικονομική ανασφάλεια, κοινωνικές διαφορές. Τα χρόνια πέρασαν, αλλά τα ίδια υπάρχουν. Δεν είναι ένα κατηγορώ στις κυβερνήσεις, αλλά ένα σκούντημα ότι χρειάζεται να είμαστε ενεργοί, όχι να βλέπουμε παθητικά τα πράγματα να συμβαίνουν».
Όσον αφορά τα επόμενα βήματα της, αυτή την Πέμπτη, 18 Σεπτεμβρίου, είναι η μεγάλη της συναυλία στην Αθήνα, στην Τεχνόπολη, ενώ την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου κυκλοφορεί το νέο της τραγούδι «Σ’ Ερωτεύομαι» από την Panik Records.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα