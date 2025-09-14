Ζουγανέλη στο protothema: Βαριέμαι την τελειότητα, μου αρέσει να προκαλώ ερμηνευτικά

Η αγαπημένη καλλιτέχνιδα μίλησε στο Direct για την καλλιτεχνική και προσωπική φάση στην οποία βρίσκεται - «Οι επιλογές μου δεν μπορεί να είναι αρεστές σε όλους» - «Δεν ήταν η ώρα να πάει η Γλυκερία στο Ισραήλ»