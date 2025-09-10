Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές, τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι - Ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία

Κλείσιμο

Αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά για τουλάχιστον 1.300.000 μαθητές όλων των βαθμίδων. Μετά τον αγιασμό, θα πραγματοποιηθεί η διανομή των σχολικών βιβλίων.που επηρεάζουν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, την ενίσχυση των βασικών γνωστικών αντικειμένων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.Από νέες ώρες διδασκαλίας και εισαγωγή νέων μαθημάτων, μέχρι πιλοτικά προγράμματα και θεσμούς όπως οι λαχανόκηποι και η ειδησεογραφική παιδεία, το ελληνικό σχολείο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά και των οριζόντιων παρεμβάσεων που θα επηρεάσουν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα.Νέες ώρες διδασκαλίας και πρόγραμμαΤο εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα αναμορφώνεται, με αυξημένες ώρες στα περισσότερα μαθήματα. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη συστηματικότερη κάλυψη της ύλης, αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων.: Στις τρεις πρώτες τάξεις θα διδάσκεται 10 ώρες την εβδομάδα, ενώ από τη Δ΄ ως τη ΣΤ΄ τάξη 8 ώρες.: 5 ώρες στις μικρές τάξεις, 4 ώρες στις μεγάλες.: 2 ώρες για τις τάξεις Α΄–Δ΄.: Από την Δ΄ τάξη, 3 ώρες εβδομαδιαίως.: 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄.Η Αγγλική γλώσσα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: 3 ώρες στις μικρές τάξεις και 2 ώρες στις μεγαλύτερες. Από την Ε΄ Δημοτικού θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά), γεγονός που σηματοδοτεί μια πιο ευρωπαϊκή κατεύθυνση στη γλωσσομάθεια.Η Φυσική Αγωγή, τα Εικαστικά και η Μουσική παραμένουν με 2 ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.Επίσης,Από την Ε΄ τάξη, οι μαθητές θα γνωρίζουν θεσμούς, δικαιώματα και υποχρεώσεις, αποκτώντας βασική πολιτειακή παιδεία.Ένα νέο μάθημα, με θεματικές όπως υγεία, περιβάλλον, ψηφιακός γραμματισμός και πρόληψη εξαρτήσεων. Η διδασκαλία θα είναι βιωματική και διαθεματική.Το αναβαθμισμένο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αποκτά πιο οργανωμένη δομή. Οι μαθητές θα αποχωρούν:στις 14:55 (με το τέλος της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης),στις 15:50 (με το τέλος της 2ης ώρας της 2ης ζώνης) ήστις 17:30 (με τη λήξη του προγράμματος).Ένας νέος θεσμός εισάγεται πιλοτικά: οι λαχανόκηποι σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Το υπουργείο θα διαθέσει εξοπλισμό (μεταλλικά παρτέρια, χώμα, θερμοκήπια, φτυαράκια, σπόρους, ποτιστήρια), ώστε τα παιδιά να καλλιεργούν φυτά και να συνδέουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εκπαιδευτική πράξη.4 ώρες σε όλες τις τάξεις.3 ώρες.4 ώρες.5 ώρες συνολικά (με διαφορετική κατανομή σε Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία).2 ώρες.: 1 ώρα στη Γ΄.2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 στη Γ΄.2 ώρες σε όλες τις τάξεις.1 ώρα στις δύο πρώτες τάξεις.