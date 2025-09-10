Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές, τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι - Ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία
Το νέο σχολείο που μπαίνουν αύριο οι μαθητές, τι αλλάζει με το πρώτο κουδούνι - Ανοίγουν τις πόρτες τους 12 Ωνάσεια Δημόσια Σχολεία
Όλες οι αλλαγές για τη σχολική χρονιά 2025 - 2026 - Ενίσχυση σε προσωπικό, δημιουργία νέων σχολείων - Αναλυτικά οι διορισμοί του ’25- '26
Αύριο, Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025, ξεκινά η νέα σχολική χρονιά για τουλάχιστον 1.300.000 μαθητές όλων των βαθμίδων. Μετά τον αγιασμό, θα πραγματοποιηθεί η διανομή των σχολικών βιβλίων.
Το υπουργείο Παιδείας παρουσιάζει μια σειρά ουσιαστικών αλλαγών, που επηρεάζουν τόσο την Πρωτοβάθμια όσο και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, με στόχο τον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας, την ενίσχυση των βασικών γνωστικών αντικειμένων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής.
Από νέες ώρες διδασκαλίας και εισαγωγή νέων μαθημάτων, μέχρι πιλοτικά προγράμματα και θεσμούς όπως οι λαχανόκηποι και η ειδησεογραφική παιδεία, το ελληνικό σχολείο μπαίνει σε μια νέα εποχή. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των αλλαγών, ανά βαθμίδα εκπαίδευσης, αλλά και των οριζόντιων παρεμβάσεων που θα επηρεάσουν συνολικά το εκπαιδευτικό σύστημα.
Στο Δημοτικό Σχολείο
Νέες ώρες διδασκαλίας και πρόγραμμα
Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα αναμορφώνεται, με αυξημένες ώρες στα περισσότερα μαθήματα. Η αλλαγή αυτή αποσκοπεί στη συστηματικότερη κάλυψη της ύλης, αλλά και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων.
Ειδικότερα:
Γλώσσα: Στις τρεις πρώτες τάξεις θα διδάσκεται 10 ώρες την εβδομάδα, ενώ από τη Δ΄ ως τη ΣΤ΄ τάξη 8 ώρες.
Μαθηματικά: 5 ώρες στις μικρές τάξεις, 4 ώρες στις μεγάλες.
Μελέτη Περιβάλλοντος: 2 ώρες για τις τάξεις Α΄–Δ΄.
Ιστορία: Από την Δ΄ τάξη, 3 ώρες εβδομαδιαίως.
Θρησκευτικά: 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄.
Σχετικά με τις Ξένες γλώσσες:
Η Αγγλική γλώσσα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα: 3 ώρες στις μικρές τάξεις και 2 ώρες στις μεγαλύτερες. Από την Ε΄ Δημοτικού θα υπάρχει δυνατότητα επιλογής δεύτερης ξένης γλώσσας (Γαλλικά ή Γερμανικά), γεγονός που σηματοδοτεί μια πιο ευρωπαϊκή κατεύθυνση στη γλωσσομάθεια.
Τα Καλλιτεχνικά και η Φυσική Αγωγή:
Η Φυσική Αγωγή, τα Εικαστικά και η Μουσική παραμένουν με 2 ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.
Επίσης,
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: Από την Ε΄ τάξη, οι μαθητές θα γνωρίζουν θεσμούς, δικαιώματα και υποχρεώσεις, αποκτώντας βασική πολιτειακή παιδεία.
Δεξιότητες Ζωής: Ένα νέο μάθημα, με θεματικές όπως υγεία, περιβάλλον, ψηφιακός γραμματισμός και πρόληψη εξαρτήσεων. Η διδασκαλία θα είναι βιωματική και διαθεματική.
Τι ισχύει για το ολοήμερο πρόγραμμα:
Το αναβαθμισμένο Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο αποκτά πιο οργανωμένη δομή. Οι μαθητές θα αποχωρούν:
στις 14:55 (με το τέλος της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης),
στις 15:50 (με το τέλος της 2ης ώρας της 2ης ζώνης) ή
στις 17:30 (με τη λήξη του προγράμματος).
Οι λαχανόκηποι
Ένας νέος θεσμός εισάγεται πιλοτικά: οι λαχανόκηποι σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Το υπουργείο θα διαθέσει εξοπλισμό (μεταλλικά παρτέρια, χώμα, θερμοκήπια, φτυαράκια, σπόρους, ποτιστήρια), ώστε τα παιδιά να καλλιεργούν φυτά και να συνδέουν τη βιώσιμη ανάπτυξη με την εκπαιδευτική πράξη.
Αλλαγές στο Γυμνάσιο
Αναμόρφωση προγράμματος:
Νέα Ελληνικά: 4 ώρες σε όλες τις τάξεις.
Αρχαία Ελληνικά: 3 ώρες.
Μαθηματικά: 4 ώρες.
Φυσικές Επιστήμες: 5 ώρες συνολικά (με διαφορετική κατανομή σε Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωγραφία).
Ιστορία: 2 ώρες.
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή: 1 ώρα στη Γ΄.
Θρησκευτικά: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 στη Γ΄.
Πληροφορική: 2 ώρες σε όλες τις τάξεις.
Τεχνολογία: 1 ώρα στις δύο πρώτες τάξεις.
Σχετικά με τις Ξένες γλώσσες:
Αλλαγές στο Λύκειο
Νέο πρόγραμμα Γενικής Παιδείας:
Νέα Ελληνικά: 6 ώρες στην Α΄, 5 στη Β΄, 4 στη Γ΄.
Αρχαία Ελληνικά: 4 ώρες στην Α΄, 3 στη Β΄, 2 στη Γ΄.
Μαθηματικά: 5 ώρες στην Α΄, 4 στη Β΄, 3 στη Γ΄.
Φυσικές Επιστήμες: 2 ώρες Φυσική σε όλες τις τάξεις, 2 ώρες Χημεία στην Α΄ και Β΄, 2 ώρες Βιολογία στην Α΄ και 1 στη Β΄.
Ιστορία: 2 ώρες σε όλες τις τάξεις.
Κοινωνικές Επιστήμες: 2 ώρες στη Β΄ και Γ΄.
Θρησκευτικά: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 στη Γ΄.
Πληροφορική: 1 ώρα στην Α΄ και Β΄.
Αγγλικά: 2 ώρες σε όλες τις τάξεις.
Φυσική Αγωγή: 2 ώρες στην Α΄ και Β΄, 1 στη Γ΄.
Μαθήματα κατεύθυνσης
Καθοριστικός ο ρόλος τους σε Β΄ και Γ΄ Λυκείου, με στόχο την προετοιμασία για τις πανελλαδικές.
Ενίσχυση της Πληροφορικής και νέες θεματικές
Το μάθημα αποκτά κεντρικό ρόλο. Εισάγονται θεματικές όπως αγωγή υγείας, περιβάλλον, ψηφιακός γραμματισμός.
Μάθημα Ηθικής αντί Θρησκευτικών
Οι μαθητές που εξαιρούνται από τα Θρησκευτικά (λόγοι θρησκευτικής συνείδησης) θα παρακολουθούν το μάθημα Ηθικής από τη Γ΄ Δημοτικού μέχρι και τη Γ΄ Λυκείου. Για να δημιουργηθεί τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον 10 μαθητές.
Ενιαίες παρεμβάσεις
Αξιολόγηση: συνδυασμός εξετάσεων, εργασιών, συμμετοχής, δημιουργικών δραστηριοτήτων.
Φιλαναγνωσία: διανομή 21 βιβλίων σε όλες τις βαθμίδες, πρόσβαση στην πλατφόρμα eVivlio με audiobooks.
Νέες μέθοδοι: έμφαση σε ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ψηφιακά εργαλεία, διαδραστικό υλικό.
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών: νέα σεμινάρια για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τις σύγχρονες παιδαγωγικές.
Το γενικό πλαίσιο
Λειτουργούν τα πρώτα 12 Ωνάσεια Γυμνάσια και Λύκεια.
Ανακαινίζονται 431 σχολικές μονάδες στο πλαίσιο «Μαριέττα Γιαννάκου».
Συνεχίζεται το Ψηφιακό Φροντιστήριο (3.500 ώρες online διδασκαλίας ήδη).
Ενισχύονται όλα τα Μουσικά Σχολεία με νέο εξοπλισμό, προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ.
Συστήνονται 1.200 νέες οργανικές θέσεις ψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών και 700 θέσεις στα ΚΕΔΑΣΥ.
Έγιναν 8.223 μόνιμοι διορισμοί εκπαιδευτικών και 18.566 προσλήψεις αναπληρωτών.
Εφαρμόζεται ύλη «δύο ταχυτήτων» σε Δημοτικά και Γυμνάσια (υποχρεωτική και προαιρετική).
Προγραμματίζεται νέο πλαίσιο εκδρομών, με θεσμοθέτηση νομικού συμπαραστάτη των εκπαιδευτικών και δυνατότητα εκδρομών συνδυασμένων με αργίες.
Διατίθενται νέα σχολικά βιβλία Πληροφορικής για Γυμνάσιο και Οικονομικών (Γ΄Γυμνασίου)
Ιδρύονται νέα σχολεία: Καλλιτεχνικό Γυμνάσιο Δράμας, Ημερήσιο ΓΕΛ Μηλεών Μαγνησίας και πρώτο ΕΠΑΛ σε σωφρονιστικό κατάστημα (Λάρισα).
Επαναλειτουργεί το δημοτικό σχολείο στην Ψέριμο, με μόλις δύο μαθητές.
