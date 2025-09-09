Θεσσαλονίκη: Με χτύπησε επειδή έκοψα ένα δεντράκι, λέει ο δημοτικός υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από 34χρονο
Θεσσαλονίκη: Με χτύπησε επειδή έκοψα ένα δεντράκι, λέει ο δημοτικός υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από 34χρονο

Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι εκείνος ήταν το θύμα της επίθεσης, επικαλούμενος μάλιστα ότι αυτόπτες μάρτυρες ήταν συγγενικά του πρόσωπα

Στράτος Λούβαρης
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 34χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 61χρονο δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Παύλου Μελά.

Σύμφωνα με την καταγγελία του εργαζόμενου, ο κατηγορούμενος τον χτύπησε με γροθιά στο στέρνο, επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών έκοψε ένα μικρό δέντρο που είχε φυτέψει ο ίδιος έξω από το σπίτι του. Ο 61χρονος υποστήριξε ακόμη ότι ο 34χρονος του επιτέθηκε με μανία και στη συνέχεια άρχισε να χτυπά στο έδαφος το χλοοκοπτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε.

«Από τη μπουνιά μου κόπηκε η ανάσα. Έβριζε εμένα και τον συνάδελφό μου. Δεν είχα δει το δεντράκι μέσα στα αγριόχορτα», ανέφερε ο 61χρονος στο protothema.gr. Μετά το περιστατικό, ο δημοτικός υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι εκείνος ήταν το θύμα της επίθεσης, επικαλούμενος μάλιστα ότι αυτόπτες μάρτυρες ήταν συγγενικά του πρόσωπα.

Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή του.

