Θεσσαλονίκη: Με χτύπησε επειδή έκοψα ένα δεντράκι, λέει ο δημοτικός υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από 34χρονο
Θεσσαλονίκη: Με χτύπησε επειδή έκοψα ένα δεντράκι, λέει ο δημοτικός υπάλληλος που δέχτηκε επίθεση από 34χρονο
Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι εκείνος ήταν το θύμα της επίθεσης, επικαλούμενος μάλιστα ότι αυτόπτες μάρτυρες ήταν συγγενικά του πρόσωπα
Στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης παραπέμφθηκε να δικαστεί ο 34χρονος που κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε 61χρονο δημοτικό υπάλληλο του Δήμου Παύλου Μελά.
Σύμφωνα με την καταγγελία του εργαζόμενου, ο κατηγορούμενος τον χτύπησε με γροθιά στο στέρνο, επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών έκοψε ένα μικρό δέντρο που είχε φυτέψει ο ίδιος έξω από το σπίτι του. Ο 61χρονος υποστήριξε ακόμη ότι ο 34χρονος του επιτέθηκε με μανία και στη συνέχεια άρχισε να χτυπά στο έδαφος το χλοοκοπτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε.
«Από τη μπουνιά μου κόπηκε η ανάσα. Έβριζε εμένα και τον συνάδελφό μου. Δεν είχα δει το δεντράκι μέσα στα αγριόχορτα», ανέφερε ο 61χρονος στο protothema.gr. Μετά το περιστατικό, ο δημοτικός υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.
Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι εκείνος ήταν το θύμα της επίθεσης, επικαλούμενος μάλιστα ότι αυτόπτες μάρτυρες ήταν συγγενικά του πρόσωπα.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή του.
Σύμφωνα με την καταγγελία του εργαζόμενου, ο κατηγορούμενος τον χτύπησε με γροθιά στο στέρνο, επειδή κατά τη διάρκεια των εργασιών έκοψε ένα μικρό δέντρο που είχε φυτέψει ο ίδιος έξω από το σπίτι του. Ο 61χρονος υποστήριξε ακόμη ότι ο 34χρονος του επιτέθηκε με μανία και στη συνέχεια άρχισε να χτυπά στο έδαφος το χλοοκοπτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε.
«Από τη μπουνιά μου κόπηκε η ανάσα. Έβριζε εμένα και τον συνάδελφό μου. Δεν είχα δει το δεντράκι μέσα στα αγριόχορτα», ανέφερε ο 61χρονος στο protothema.gr. Μετά το περιστατικό, ο δημοτικός υπάλληλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες και αποχώρησε.
Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε στο δικαστήριο ότι εκείνος ήταν το θύμα της επίθεσης, επικαλούμενος μάλιστα ότι αυτόπτες μάρτυρες ήταν συγγενικά του πρόσωπα.
Η εκδίκαση της υπόθεσης αναβλήθηκε για αύριο, ενώ το δικαστήριο ήρε την κράτησή του.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα