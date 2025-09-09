Μέσω των θυγατρικών της Ελληνικός Χρυσός και Μεταλλεία Θράκης η Eldorado Gold, έχει αναπτύξει ένα επενδυτικό σχέδιο που τοποθετεί την Ελλάδα στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τις κρίσιμες πρώτες ύλες.
Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 34χρονος επειδή χτύπησε δημοτικό υπάλληλο που έκοβε το δέντρο που είχε φυτέψει
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας
Στη σύλληψη ενός 34χρονου για επίθεση σε δημοτικό υπάλληλο και φθορά ξένης ιδιοκτησίας προχώρησε το πρωί της Δευτέρας (8/9) η Αστυνομία στη Θεσσαλονίκη.
Πιο συγκεκριμένα, ο 34χρονος φέρεται να χτύπησε 61χρονο υπάλληλο καθαριότητας του δήμου Παύλου Μελά, την ώρα που εκείνος έκοβε δέντρα, ενώ παράλληλα, προκάλεσε υλικές ζημιές και στο χορτοκοπτικό μηχάνημα που χρησιμοποιούσε. Αφορμή φαίνεται πως αποτέλεσε η κοπή ενός μικρού δένδρου, το οποίο είχε φυτέψει ο ίδιος ο δράστης.
Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, βία κατά υπαλλήλων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας, με την οποία οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.
