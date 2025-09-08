Κολυμπώντας σε σκουπίδια και λάσπη, γράφει η taz για την Πάτμο
Κολυμπώντας σε σκουπίδια και λάσπη, γράφει η taz για την Πάτμο
Σε πολλά σημεία του νησιού αναδυόταν καφετιά λάσπη από το σύστημα ύδρευσης, αντί πόσιμου νερού, γράφει η γερμανική εφημερίδα
Μεγάλο πρόβλημα ρύπανσης αντιμετωπίζει η Πάτμος αφού ο βιολογικός καθαρισμός έχει πάψει να λειτουργεί. Το θέμα έχει πάρει διαστάσεις με τους επιθεωρητές Περιβάλλοντος να πραγματοποιούν αυτοψία, επιβεβαιώνοντας πως υπάρχει διακοπή λειτουργία ενώ θεωρείται θέμα χρόνου η επιβολή προστίμου στον δήμο.
Το θέμα έφτασε μέχρι την γερμανική taz που σε ρεπορτάζ της κάνει αναφορά στα όρια των υποδομών σε δημοφιλή νησιά -όπως η Πάτμος- αλλά και στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. «Προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Κολυμπώντας σε σκουπίδια και καφέ λάσπη», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Αφορμή η υπόθεση των λυμάτων από προβλήματα στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. «Αιτία η κατεστραμμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κι ένας αγωγός που έχει φράξει και που θα έπρεπε να οδηγεί τα λύματα στον βυθό».
Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ, «σε πολλά σημεία του νησιού αναδυόταν καφετιά λάσπη από το σύστημα ύδρευσης, αντί πόσιμου νερού». Το άρθρο αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης: την αρχική άρνηση του δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη, την παρέμβαση της Εισαγγελίας, την αποστολή τεχνικού κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ στο νησί.
Σύμφωνα με την taz, «η μονάδα βιολογικού καθαρισμού ήταν μία εκ των πολλών, που κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με στόχο να αντικαταστήσει το προβληματικό προϋπάρχον σύστημα της δεκαετίας του 1980. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τέθηκε σε εφαρμογή με σημαντική καθυστέρηση το 2018». Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην παραδοχή εν τέλει του δημάρχου ότι «τίποτα δεν λειτουργούσε κανονικά».
Σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι «η Πάτμος δεν είναι εξαίρεση. Στο κυκλαδίτικο νησί της Μυκόνου με πάνω από 10.000 κατοίκους τον χειμώνα, που όμως το καλοκαίρι κατακλύζεται από τουρίστες, ένας αγωγός ηλικίας 33 χρόνων έσπασε πρόσφατα στην παραλία Πλατύς Γιαλός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών. Για τους παραθεριστές αυτό σήμαινε: κολύμπι στη βρομιά».
Κλείνοντας σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο το θέμα των λυμάτων που ωθεί τη χώρα στα όριά της. Οι υποδομές στην Ελλάδα υποφέρουν κάτω από το βάρος του μαζικού τουρισμού – είτε πρόκειται για διακοπές ρεύματος, προβλήματα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, μποτιλιαρίσματα». Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι «παρά τη ζέστη που εμμένει, την ακραία ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο ελληνικός τουριστικός κλάδος οδεύει ξανά προς μια χρονιά ρεκόρ».
Το θέμα έφτασε μέχρι την γερμανική taz που σε ρεπορτάζ της κάνει αναφορά στα όρια των υποδομών σε δημοφιλή νησιά -όπως η Πάτμος- αλλά και στην υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος. «Προστασία του περιβάλλοντος στην Ελλάδα: Κολυμπώντας σε σκουπίδια και καφέ λάσπη», είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ, σύμφωνα με την Deutsche Welle. Αφορμή η υπόθεση των λυμάτων από προβλήματα στο σύστημα βιολογικού καθαρισμού στην Πάτμο, τα οποία καταλήγουν στη θάλασσα. «Αιτία η κατεστραμμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων κι ένας αγωγός που έχει φράξει και που θα έπρεπε να οδηγεί τα λύματα στον βυθό».
Όπως παρατηρεί το ρεπορτάζ, «σε πολλά σημεία του νησιού αναδυόταν καφετιά λάσπη από το σύστημα ύδρευσης, αντί πόσιμου νερού». Το άρθρο αναφέρεται στο ιστορικό της υπόθεσης: την αρχική άρνηση του δημάρχου Νικήτα Τσαμπαλάκη, την παρέμβαση της Εισαγγελίας, την αποστολή τεχνικού κλιμακίου της ΕΥΔΑΠ στο νησί.
Σύμφωνα με την taz, «η μονάδα βιολογικού καθαρισμού ήταν μία εκ των πολλών, που κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 με στόχο να αντικαταστήσει το προβληματικό προϋπάρχον σύστημα της δεκαετίας του 1980. Το έργο, που χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά κονδύλια, τέθηκε σε εφαρμογή με σημαντική καθυστέρηση το 2018». Το ρεπορτάζ αναφέρεται και στην παραδοχή εν τέλει του δημάρχου ότι «τίποτα δεν λειτουργούσε κανονικά».
Σε άλλο σημείο παρατηρεί ότι «η Πάτμος δεν είναι εξαίρεση. Στο κυκλαδίτικο νησί της Μυκόνου με πάνω από 10.000 κατοίκους τον χειμώνα, που όμως το καλοκαίρι κατακλύζεται από τουρίστες, ένας αγωγός ηλικίας 33 χρόνων έσπασε πρόσφατα στην παραλία Πλατύς Γιαλός μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών. Για τους παραθεριστές αυτό σήμαινε: κολύμπι στη βρομιά».
Κλείνοντας σημειώνει ότι «δεν είναι μόνο το θέμα των λυμάτων που ωθεί τη χώρα στα όριά της. Οι υποδομές στην Ελλάδα υποφέρουν κάτω από το βάρος του μαζικού τουρισμού – είτε πρόκειται για διακοπές ρεύματος, προβλήματα στα λιμάνια και τα αεροδρόμια, μποτιλιαρίσματα». Το ρεπορτάζ προσθέτει ότι «παρά τη ζέστη που εμμένει, την ακραία ξηρασία και τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο ελληνικός τουριστικός κλάδος οδεύει ξανά προς μια χρονιά ρεκόρ».
Ειδήσεις σήμερα:
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Η ανάλυση των μέτρων της ΔΕΘ - Τα 4 εκατ. πολιτών που κερδίζουν και οι νέες κλίμακες φορολογίας - Παραδείγματα με πραγματικά ποσά
Βίντεο: Οδηγός αρνήθηκε στην Παραολυμπιονίκη Καρολίνα Πελενδρίτου να πάρει μαζί της τον σκύλο-οδηγό της - «Εγώ κάνω κουμάντο στο ταξί»
Λάθος μετάγγιση αίματος σε ασθενή της Ευρωκλινικής - Tρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα