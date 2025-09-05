Η πρώτη επένδυση της ΕΤΕπ σε εταιρεία ανάπτυξης υποδομών και δικτύου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Μία κίνηση που επιταχύνει την ηλεκτροκίνηση σε Ελλάδα και Κύπρο.
Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ
Στο έσπευσαν διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι τον έπεισαν να κατέβει από το σημείο
Συναγερμός σήμανε νωρίτερα το απόγευμα της Παρασκευής στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ, καθώς ένας άνδρας ανέβηκε στον τρίτο όροφο και απειλούσε να πέσει στο κενό.
Στο σημείο έσπευσαν διαπραγματευτές της αστυνομίας, οι οποίοι τον έπεισαν να κατέβει. Ο άνδρας, περίπου 30 ετών, μεταφέρθηκε εντός του νοσοκομείου όπου εξετάστηκε από ψυχιάτρο.
Σημειώνεται ότι, στο νοσοκομείο μετέβησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα, που ανέπτυξαν ένα ειδικό στρώμα διάσωσης κάτω από το σημείο που απειλούσε να πέσει ο άνδρας.
