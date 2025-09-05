Λήξη συναγερμού για τον άνδρα που απειλούσε να πέσει στο κενό στο νοσοκομείο ΕΛΠΙΣ

Συναρπαστικοί ποδοσφαιρικοί και μπασκετικοί αγώνες στην Ελλάδα και την Ευρώπη παίζουν δυνατά και τη νέα σεζόν στην τηλεοπτική πλατφόρμα ΕΟΝ και μάλιστα, με μόνο από 28 ευρώ το μήνα.