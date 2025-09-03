Οδηγός ταξί χρέωσε τουρίστρια... 130 ευρώ για κούρσα από το Αεροδρόμιο έως τη μαρίνα Ζέας
Οδηγός ταξί χρέωσε τουρίστρια... 130 ευρώ για κούρσα από το Αεροδρόμιο έως τη μαρίνα Ζέας

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων

Viral έχει γίνει βίντεο που δημοσίευσε μια τουρίστρια από τη Βραζιλία στο TikTok και δείχνει πώς ένας Έλληνας οδηγός ταξί επιχείρησε να τη χρεώσει 130 ευρώ για τη διαδρομή από το αεροδρόμιο στη μαρίνα Ζέας.

Στο βίντεο, η τουρίστρια δείχνει το ταξίμετρο να γράφει 130 ευρώ, τη στιγμή που η αρχική συμφωνία ήταν για 60 ευρώ. Η έκπληξή της είναι εμφανής, καθώς απευθύνεται στον οδηγό λέγοντάς του: «Σου είχα πει 90 ευρώ», ενώ εκείνη καταγράφει την πινακίδα του οχήματος.

Το περιστατικό προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων. Το βίντεο έχει συγκεντρώσει χιλιάδες προβολές και σχόλια, με πολλούς χρήστες να καταγγέλλουν παρόμοιες εμπειρίες και να εκφράζουν την απογοήτευσή τους για περιστατικά που δυσφημούν τη χώρα μας στο εξωτερικό.

