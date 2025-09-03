Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Αναστάτωση στην Πεύκη: Κυνηγόσκυλα εισέβαλαν σε πολυκατοικία και κατασπάραξαν γάτες - Δείτε βίντεο
Ένοικος που ήταν αυτόπτης μάρτυρας περιέγραψε την εμπειρία ως «σοκαριστική»
Σκηνές που σόκαραν κατοίκους της Πεύκης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Κυριακής 31 Αυγούστου, όταν δύο κυνηγόσκυλα, χωρίς τον συνοδό τους, εισέβαλαν στον κήπο πολυκατοικίας και επιτέθηκαν σε γάτες που φρόντιζαν οι ένοικοι. Το αποτέλεσμα ήταν δύο από αυτές να βρουν τραγικό θάνατο.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ιδιοκτήτης των σκύλων βρισκόταν αρχικά στο απέναντι πάρκο, όταν διέφυγαν της προσοχής του και βρέθηκαν στον αύλειο χώρο της πολυκατοικίας.
Αφού τα κυνηγόσκυλα έπνιξαν τις γάτες, στη συνέχεια ο ιδιοκτήτης έφτασε στο σημείο, αναζητώντας τα, την ώρα που αρκετοί περίοικοι αντέδρασαν, βλέποντας το αποτρόπαιο θέαμα των νεκρών ζώων από τα μπαλκόνια τους.
Όπως φαίνεται σε βίντεο-ντοκουμέντο που κατέγραψε αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού, ο ιδιοκτήτης αφού έδεσε τα σκυλιά, άρπαξε τη μία νεκρή γάτα, ενώ η δεύτερη λέγεται ότι είχε τοποθετηθεί σε σακούλα και αποχώρησε ατάραχος από την κεντρική είσοδο.
Ένοικος που βρισκόταν στο μπαλκόνι του και παρακολούθησε το περιστατικό από την αρχή έως το τέλος, μιλώντας στο Protothema.gr κάνει λόγο για μία «σοκαριστική εμπειρία». Περιγράφοντας αρχικά το συμβάν, μετέφερε ότι τα σκυλιά «μπήκαν επιθετικά στον κήπο» και έπειτα αντίκρισε το ένα εξ αυτών να κρατάει τη μία γάτα από τον λαιμό. Τότε, εμφανίστηκε ο ιδιοκτήτης, ο οποίος αρκέστηκε να πει «μου έφυγαν τα σκυλιά, τα έχασα». Αφού κατάφερε να δέσει σε μία κολόνα του κήπου το ένα σκυλί, ακολούθησε το δεύτερο που κατέφυγε στη διπλανή πολυκατοικία.
Ο Στέλιος Γρηγοράκης, που διαμένει στη διπλανή πολυκατοικία από την οποία σημειώθηκε το περιστατικό, ανέφερε ότι κατέβηκε έντρομος από το διαμέρισμά του, όταν άκουσε φωνές των γειτόνων του. «Άκουσα να φωνάζουν. Με το που κατέβηκα κάτω, είδα τον κύριο στην πυλωτή μου μαζί με τον μαύρο σκύλο. Ο άνθρωπος καθόταν ακίνητος και δεν προσπαθούσε να τον πιάσει. Εκείνη την ώρα του λέω "τι κάνεις εδώ;" και μου απαντάει "μου έφυγε ο σκύλος και προσπαθώ να τον πιάσω"». Αμέσως μετά ο κ. Γρηγοράκης του ζήτησε με έντονο ύφος να αποχωρήσει από τον κήπο του και τότε όπως είπε «ο ιδιοκτήτης πήδηξε από τη μάντρα που χωρίζει τις δύο πολυκατοικίες και βρέθηκε ξανά στον κήπο της πρώτης».
Ο πρώτος μάρτυρας που συνέχιζε να βρίσκεται στο μπαλκόνι του, υποστήριξε ότι όταν ο ιδιοκτήτης επέστρεψε, τον κοίταξε με άγριο βλέμμα και τότε ξεσηκώθηκαν αρκετοί γείτονες, κατηγορώντας τον για αμέλεια. Μάλιστα, στο ερώτημα εάν η επίθεση ήταν στοχευμένη, ο ένοικος απάντησε πως ελπίζει να αποτελεί «ατύχημα».
Γείτονες εξέφρασαν φόβους για το τι θα μπορούσε να συμβεί αν εκείνη την ώρα στον κήπο βρίσκονταν άλλα κατοικίδια ή ακόμα και παιδιά. «Ετοιμαζόμουν να βγάλω τον σκύλο μου βόλτα, φαντάσου να ήμουν κάτω εκείνη τη στιγμή», ανέφερε στο Protothema μια ένοικος της πολυκατοικίας.
Μετά την αποχώρηση του άντρα με τα κυνηγόσκυλα, κλήθηκε στο σημείο η αστυνομία και ελήφθησαν καταθέσεις. Ο Στέλιος Γρηγοράκης υπέβαλε μήνυση εναντίον του ιδιοκτήτη, χαρακτηρίζοντάς τον «επικίνδυνο» και σημειώνοντας ότι έδειχνε «εξοικειωμένος με το θέαμα των νεκρών ζώων».
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου είδε ξανά τον άντρα στην περιοχή του Ηλιακού Χωριού να βγάζει βόλτα τα σκυλιά του, αυτή τη φορά δεμένα. «Τον είδα να κοιτάζει δεξιά και αριστερά πανικόβλητος. Όταν μας αντιλήφθηκε, άρχισε να περπατάει γρήγορα και εξαφανίστηκε», δήλωσε.
