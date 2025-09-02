H ανάπτυξη της ΤΝ δημιουργεί νέες ευκαιρίες, αλλά απαιτεί επίσης εξειδικευμένες δεξιότητες
Στο κόκκινο το Χρηματιστήριο Αθηνών - Κράτησε στο «νήμα» τις 2.000 μονάδες
Έκλεισε στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές Αυγούστου - Δεν άντεξαν ούτε οι τράπεζες που λειτουργούσαν ενδοσυνεδριακά ως «ανάχωμα» στις διεθνείς πιέσεις
Έρμαιο στις ορέξεις των πωλητών αφέθηκε το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε συντονισμό με το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στις παγκόσμιες αγορές. Ενδοσυνεδριακά, ο Γενικός Δείκτης έφτασε σε επίπεδα υπό των 2.000 μονάδων, για πρώτη φορά από τις αρχές του περασμένου Αυγούστου. Οι πιέσεις επεκτάθηκαν σε όλα τα μήκη και πλάτη του ταμπλό, με τις τράπεζες να μην αποτελούν εξαίρεση παρά το γεγονός ότι λειτουργούσαν ως αντίβαρο στο μεγαλύτερο μέρος των συναλλαγών.
Ειδικότερα, στη συνεδρίαση της Τρίτης (2/9), ο Γενικός Δείκτης διολίσθησε κατά 29,46 μονάδες ή -1,45% και έκλεισε στις 2.001,86 μονάδες. Σε περίπου 40 μονάδες καθορίστηκε το εύρος διακύμανσης του δείκτη, με υψηλό ημέρας τις 2.035,82 μονάδες και χαμηλό ημέρας τις 1.995,44 μονάδες. Πρόκειται για το χαμηλότερο κλείσιμο από την 1η Αυγούστου (1.960,06 μονάδες). Στο +36,21% διαμορφώνεται πλέον η απόδοση του ΧΑ μέσα στο 2025.
«Κόκκινο» ήταν σήμερα το χρηματιστηριακό ταμπλό, με τις πτωτικές μετοχές να υπερισχύουν έναντι των ανοδικών με αναλογία 10 προς 1. Ισχυρές πιέσεις δέχθηκαν μετοχές της υψηλής και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης που υπεραπέδιδαν μέχρι πρότινος, ενώ μερικές εξ αυτών σημείωναν πολυετή ή ιστορικά ρεκόρ. Σε υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκε η ημερήσια συναλλακτική δραστηριότητα, λίγο πάνω από τα 180 εκατ. ευρώ, αλλά χαμηλότερα από τον κινητό μέσο όρο 100 ημερών των 214 εκατ. ευρώ.
Χωρίς το δικαίωμα είσπραξης στο μέρισμα ύψους 0,07 ευρώ ανά μετοχή (€10,36 εκατ.) διαπραγματευόταν σήμερα η ΑΒΑΞ, με το καθαρό ποσό να υπολογίζεται σε 0,0665 ευρώ ανά μετοχή. Παράλληλα, η Μπλε Κέδρος «έκοψε» μέρισμα 0,05377943 ευρώ ανά μετοχή (€2,17 εκατ.).
Στο πεδίο των εξαμηνιαίων αποτελεσμάτων, την Τετάρτη (3/9) ανακοινώνουν τις οικονομικές τους επιδόσεις ο ΟΠΑΠ, η Quest και η Trade Estates και την Πέμπτη (4/9) ακολουθούν η Aktor και η Ideal Holdings. Για την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομίας από την DBRS, με τον καναδικό οίκο να βαθμολογεί τη χώρα με «BBB» και σταθερές προοπτικές (trend). Την ίδια μέρα (5 Σεπτεμβρίου) θα δοθούν στη δημοσιότητα τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ β’ τριμήνου.
Οι πωλητές επικρατούν (και) στις διεθνείς αγορές
Επιστρέφουν στη δράση οι traders στη Wall Street μετά την χθεσινή ανάπαυλα λόγω της αργίας για την Ημέρα Εργασίας (Labor Day) στις ΗΠΑ. Τα στοιχεία για την απασχόληση, τον πληθωρισμό και η απόφαση της Fed για τα επιτόκια θα δημοσιευθούν στις επόμενες 2-3 εβδομάδες, καθορίζοντας τη διάθεση των επενδυτών καθώς επιστρέφουν από τις καλοκαιρινές διακοπές. Με αρνητικά πρόσημα ξεκίνησε η σημερινή συνεδρίαση, όπου ο Dow Jones υποχωρεί κατά -0,6%, ο S&P 500 κατά -0,8% και ο Nasdaq κατά -1%.
Πτωτικά κινούνται και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς οι αγορές εξακολουθούν να αναζητούν κατεύθυνση σχετικά με την πορεία που θα ακολουθήσει η Fed σχετικά με τη νομισματική πολιτική. Την ίδια ώρα, παρακολουθούν με προσοχή τις εξελίξεις στη Γαλλία όπου η αβεβαιότητα για την βιωσιμότητα της κυβέρνησης προκαλεί νευρικότητα. Πτώση -1,1% σημειώνει ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600, ενώ ο γερμανικός DAX κινείται χαμηλότερα κατά -1,6%. Απώλειες κατέγραψαν τα ασιατικά χρηματιστήρια, με τους περισσότερους κινεζικούς δείκτες να υποχωρούν περισσότερο από -1%.
