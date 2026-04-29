Έξι συλλήψεις για τον θάνατο του 44χρονου στη Μεσσηνία, αυτοκτονία δείχνει το πόρισμα του ιατροδικαστή
Πέταξαν την καραμπίνα «για να μην μπλέξουν»
Σε έξι συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για την υπόθεση του 44χρονου άνδρα που εντοπίστηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι μέσα σε στάβλο στη Μεσσηνία.
Μεταξύ των συλληφθέντων είναι το ζευγάρι που βρήκε τη σορό, οι γιοι του άνδρα, καθώς ένας φίλος των παιδιών του και μια ακόμα γυναίκα, με τις κατηγορίες να είναι σε βαθμό πλημμελήματος και να αφορούν απόκρυψη στοιχείων.
Ωστόσο η υπόθεση φαίνεται να οδηγείται σε ανατροπή, καθώς τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν πως ο θάνατος ενδέχεται να προήλθε από αυτοχειρία και όχι από εγκληματική ενέργεια, όπως αρχικά εξεταζόταν.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 44χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, στρέφοντάς το στον εαυτό του. Το σενάριο αυτό ενισχύεται και από μαρτυρία προσώπου από το περιβάλλον του, το οποίο κατέθεσε ότι ο άνδρας είχε εκφράσει κατά καιρούς πρόθεση να βάλει τέλος στη ζωή του.
Το όπλο, μία καραμπίνα, εντοπίστηκε σε κοντινή απόσταση από τη σορό, κρυμμένο και λυμένο. Σύμφωνα με κατάθεση της κόρης του ιδιοκτήτη του στάβλου, το όπλο ανήκει στον ηλικιωμένο πατέρα της, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας.
Η ίδια ανέφερε ότι, όταν εντόπισε μαζί με τον σύντροφό της τον 44χρονο νεκρό, πανικοβλήθηκαν και αποφάσισαν να αποκρύψουν το όπλο, φοβούμενοι πιθανές συνέπειες. Στη συνέχεια, όπως υποστήριξε, ενημέρωσαν τις Αρχές.
Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται.
