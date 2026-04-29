Νέο ενδιαφέρον για τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ δείχνει ο Χριστοδουλίδης

Ο ενεργειακός σχεδιασμός της Λευκωσίας βρίσκεται «σε πλήρη εξέλιξη» με τη Chevron, την ENI και την Total, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος - Ανοικτό το ενδεχόμενο να υπάρξουν δημόσιες ανακοινώσεις





Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς στη βάση του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.







«Συνεχίζουμε με Chevron, ENI και Total» Ο Κύπριος πρόεδρος ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, ο οποίος αναφέρθηκε σε έρευνες της Τουρκίας στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Κληθείς να σχολιάσει αν οι τουρκικές δηλώσεις αποτελούν αντίδραση στις δικές του αναφορές για συμφωνίες που αφορούν το κυπριακό φυσικό αέριο, ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να αποδώσει συγκεκριμένα κίνητρα στην Άγκυρα.



«Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους προέβη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας στις συγκεκριμένες δηλώσεις», είπε, προσθέτοντας όμως ότι η Λευκωσία κινείται σταθερά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.







Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επηρεάζεται από τις τουρκικές τοποθετήσεις. «Είδατε ότι ο ενεργειακός μας σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με τη Chevron και με την ENI και με την Total», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Ενδιαφέρον για νέα τεμάχια Η σημαντικότερη αναφορά του προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν αυτή που αφορούσε το ενδιαφέρον εταιρειών για νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ. Είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με εταιρείες και άφησε να εννοηθεί πως οι σχετικές διεργασίες έχουν προχωρήσει.

Κλείσιμο



Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι επίκειται νέος γύρος αδειοδότησης, ο Κύπριος πρόεδρος περιορίστηκε να πει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις και θα κινηθεί αναλόγως.

«Θα δούμε, να κάνουμε λίγη υπομονή, είμαστε σε συζητήσεις και αναλόγως θα πράξουμε αυτό που πρέπει», είπε.



Η συμφωνία με τον Λίβανο Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και με τη συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου, η οποία, όπως είπε, παρέμενε σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια.



Νέο επενδυτικό ενδιαφέρον για την κυπριακή ΑΟΖ αποκάλυψε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, απαντώντας εμμέσως και στις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας για έρευνες της Τουρκίας στον θαλάσσιο χώρο πέριξ της Κύπρου.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του, ξεκαθάρισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συνεχίζει τους ενεργειακούς της σχεδιασμούς στη βάση του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982.Όπως ανέφερε, ο ενεργειακός σχεδιασμός της Λευκωσίας βρίσκεται «σε πλήρη εξέλιξη» τόσο με τη αμερικάνικη Chevron όσο και με την ιταλική ENI και την γαλλική Total, ενώ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο σύντομα να υπάρξουν δημόσιες ανακοινώσεις για νέο ενδιαφέρον εταιρειών να αποκτήσουν τεμάχια στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη.Ο Κύπριος πρόεδρος ρωτήθηκε για τις δηλώσεις του Τούρκου υπουργού Ενέργειας, ο οποίος αναφέρθηκε σε έρευνες της Τουρκίας στον θαλάσσιο χώρο της Κύπρου. Κληθείς να σχολιάσει αν οι τουρκικές δηλώσεις αποτελούν αντίδραση στις δικές του αναφορές για συμφωνίες που αφορούν το κυπριακό φυσικό αέριο, ο κ. Χριστοδουλίδης απέφυγε να αποδώσει συγκεκριμένα κίνητρα στην Άγκυρα.«Δεν μπορώ να γνωρίζω τους λόγους για τους οποίους προέβη ο Τούρκος υπουργός Ενέργειας στις συγκεκριμένες δηλώσεις», είπε, προσθέτοντας όμως ότι η Λευκωσία κινείται σταθερά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου.«Εμείς συνεχίζουμε στη βάση πάντα του διεθνούς δικαίου, της σχετικής Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας του 1982», σημείωσε.Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενεργειακή πολιτική της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν επηρεάζεται από τις τουρκικές τοποθετήσεις. «Είδατε ότι ο ενεργειακός μας σχεδιασμός βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και με τη Chevron και με την ENI και με την Total», ανέφερε χαρακτηριστικά.Η σημαντικότερη αναφορά του προέδρου Χριστοδουλίδη ήταν αυτή που αφορούσε το ενδιαφέρον εταιρειών για νέα τεμάχια στην κυπριακή ΑΟΖ. Είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε επαφή με εταιρείες και άφησε να εννοηθεί πως οι σχετικές διεργασίες έχουν προχωρήσει.«Χαίρομαι -και ελπίζω σύντομα να έχουμε δημόσιες ανακοινώσεις- υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρείες για να εξασφαλίσουν καινούρια τεμάχια στην ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας», δήλωσε.Ερωτηθείς αν αυτό σημαίνει ότι επίκειται νέος γύρος αδειοδότησης, ο Κύπριος πρόεδρος περιορίστηκε να πει ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε συζητήσεις και θα κινηθεί αναλόγως.«Θα δούμε, να κάνουμε λίγη υπομονή, είμαστε σε συζητήσεις και αναλόγως θα πράξουμε αυτό που πρέπει», είπε.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης συνέδεσε τους ενεργειακούς σχεδιασμούς και με τη συμφωνία Κύπρου και Λιβάνου, η οποία, όπως είπε, παρέμενε σε εκκρεμότητα για πολλά χρόνια.

Η αναφορά αυτή έχει σημασία, καθώς η οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών και η διευθέτηση εκκρεμοτήτων με γειτονικά κράτη ενισχύουν τη θέση της Κυπριακής Δημοκρατίας στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Ανατολικής Μεσογείου.



Η Λευκωσία επιχειρεί να παρουσιάσει την Κύπρο όχι μόνο ως χώρα με κοιτάσματα φυσικού αερίου, αλλά και ως σταθερό σημείο περιφερειακών συνεργασιών σε μια περιοχή όπου η γεωπολιτική ρευστότητα έχει γίνει πλέον μόνιμος συγκάτοικος.



Η Ανατολική Μεσόγειος ως εναλλακτικός διάδρομος Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ρωτήθηκε αν το αυξημένο ενδιαφέρον συνδέεται και με την κατάσταση στην περιοχή. Η απάντησή του ήταν καταφατική.



Όπως είπε, οι εξελίξεις μετά την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022 και το ενεργειακό σοκ που ακολούθησε στην Ευρώπη, σε συνδυασμό με τη σημερινή περιφερειακή αστάθεια, καθιστούν την Ανατολική Μεσόγειο ακόμη πιο σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση.



«Σίγουρα οι εξελίξεις στην περιοχή σε σχέση με το τι έγινε το 2022 με την παράνομη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, το πρώτο ενεργειακό σοκ στην Ευρώπη. Ήρθε τώρα αυτή η κατάσταση, η οποία επηρεάζει άμεσα», είπε.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι το ζήτημα αυτό συζητήθηκε και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, υπογραμμίζοντας πως οι συνεργασίες στην Ανατολική Μεσόγειο αποκτούν μεγαλύτερη γεωστρατηγική σημασία για την Ευρώπη.



«Οι συνέργειες, οι συνεργασίες ανάμεσα στα κράτη της περιοχής αποκτούν ακόμη περισσότερο γεωστρατηγική σημασία για την Ευρώπη, γιατί όντως η περιοχή μπορεί να λειτουργήσει, δύναται να αναπτυχθεί ως ένας ενεργειακός εναλλακτικός διάδρομος για την Ευρώπη», σημείωσε.

Η δήλωση αυτή εντάσσεται στη γραμμή που ακολουθεί η Λευκωσία το τελευταίο διάστημα, επιχειρώντας να συνδέσει το κυπριακό φυσικό αέριο και τις περιφερειακές συνεργασίες με την ευρωπαϊκή ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και απεξάρτηση από επισφαλείς πηγές προμήθειας.



Μήνυμα προς Άγκυρα Παρότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δεν θέλησε να απαντήσει ευθέως στην Τουρκία, η τοποθέτησή του είχε σαφές πολιτικό περιεχόμενο. Η Κυπριακή Δημοκρατία, είπε ουσιαστικά, δεν αναστέλλει τους σχεδιασμούς της επειδή η Άγκυρα επανέρχεται με δηλώσεις και απειλές για δραστηριότητες σε θαλάσσιες περιοχές της Κύπρου.



Η Λευκωσία επιμένει στη νομιμότητα, στις συνεργασίες με μεγάλες ενεργειακές εταιρείες και στη σύνδεση του κυπριακού ενεργειακού προγράμματος με τις ανάγκες της Ευρώπης. Αυτό είναι και το βασικό μήνυμα των δηλώσεων Χριστοδουλίδη: οι κυπριακοί σχεδιασμοί προχωρούν, οι εταιρείες παραμένουν στο παιχνίδι και το ενδιαφέρον για την ΑΟΖ φαίνεται να διευρύνεται.