Πρόσκληση κατάταξης στρατευσίμων στην Πολεμική Αεροπορία με την 2025 Γ’ ΕΣΣΟ

Οι στρατεύσιμοι που, καλούνται να καταταγούνΣυγκεκριμένα, καλούνται να καταταγούν όσοι είναι σωματικής κατηγορίας πρώτης έως και τέταρτης (Ι/1 έως Ι/4) και ανήκουν στις παρακάτω κλάσεις και κατηγορίες:α. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων 2002 έως και 2027 (γεννημένοι το 1981 έως και το 2006) από όλους τους νομούς, που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1η Φεβρουαρίου 2025 έως και 30 Απριλίου 2025.β. Οι στρατεύσιμοι των κλάσεων της παραγράφου Α της παρούσας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, εφόσον η ημερομηνία λήξης της περιλαμβάνεται στο διάστημα από 1η Μαΐου 2025 έως και 31 Αυγούστου 2025.γ. Οι στρατεύσιμοι και ανυπότακτοι των παραπάνω κλάσεων, που κλήθηκαν με προηγούμενες ΕΣΣΟ και για λόγους υγείας μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του Ν. 3421/2005.δ. Οι στρατεύσιμοι που υπέβαλαν δικαιολογητικά για να καταταχθούν ως πρότακτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 3421/2005. Οι παραπάνω έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά ή να μην κατατάσσονται, χωρίς να υπέχουν συνέπειες.Οι ημερομηνίες κατάταξης των καλουμένων ορίζονται ως εξής:α. Η 8η Σεπτεμβρίου 2025 και η 9η Σεπτεμβρίου 2025, για τους στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας Ι2 έως Ι4 με γνωμάτευση οποιασδήποτε Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής.β. Η 8η Σεπτεμβρίου 2025 και η 9η Σεπτεμβρίου 2025, για τους λοιπούς στρατεύσιμους όλων των Στρατολογικών Υπηρεσιών.Όλοι οι στρατεύσιμοι που καλούνται με την παρούσα, υποχρεούνται να καταταγούν στην 124 Πτέρυγα Βασικής Εκπαίδευσης, στην Αεροπορική Βάση Τρίπολης, εκτός αυτών που έτυχαν κατά το παρελθόν αναβολής για λόγους υγείας ή κρίθηκε η σωματική τους ικανότητα με γνωμάτευση οποιασδήποτε Στρατιωτικής Υγειονομικής Επιτροπής, οι οποίοι υποχρεούνται για κατάταξη στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Κατ' εξαίρεση, είναι δυνατή, με διαταγή της Διεύθυνσης Στρατολογίας (Β4) του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο επανακαθορισμός της Μονάδας Κατάταξης στρατευσίμων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.Υποβολή αρνητικoύ αποτελέσματος τεστ ταχείας ανίχνευσης (rapid test) αντιγόνου του κορονοϊού COVID-19, το οποίο να έχει πραγματοποιηθεί εντός σαράντα οκτώ ωρών πριν από την ημερομηνία κατάταξης. Ο έλεγχος ανίχνευσης διενεργείται δωρεάν στα δημόσια νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, σε περιφερειακά ιατρεία ή στα στρατιωτικά νοσοκομεία, με την επίδειξη του σημειώματος κατάταξης και του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου επίσημου ταυτοποιητικού στοιχείου, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 4790/2021 (Α΄48), όπως ισχύει.Οι υπόχρεοι για κατάταξη με θετικό αποτέλεσμα ανωτέρω τεστ, δεν μεταβαίνουν για κατάταξη αλλά οφείλουν να αποστείλουν στο φρουραρχείο του τόπου κατοικίας τους βεβαίωση του ανωτέρω αποτελέσματος μέχρι την ημερομηνία κατάταξής τους.