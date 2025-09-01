Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κηφισιά - Δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι της, την έδεσαν και της άρπαξαν τιμαλφή και κάρτες
Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κηφισιά - Δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι της, την έδεσαν και της άρπαξαν τιμαλφή και κάρτες
Έναν εφιάλτη έζησε το πρωί Κυριακής (31/9) μία γυναίκα 89 ετών στην Κηφισιά όταν δύο άνδρες, πιθανόν Ρομά, εισέβαλαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν και άρπαξαν τιμαλφή, κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 10.10 το πρωί. Οι δύο δράστες μπήκαν στον χώρο από μία ανασφάλιστη πόρτα και ακινητοποίησαν τη γυναίκα δένοντας τη χωρίς όμως να την τραυματίσουν. Στη συνέχεια έκαναν πλιάτσικο και αποχώρησαν.
Η ηλικιωμένη κατάφερε μετά από μερικά λεπτά να λυθεί μόνη της και κάλεσε τις Αρχές. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.
