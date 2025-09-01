Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κηφισιά - Δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι της, την έδεσαν και της άρπαξαν τιμαλφή και κάρτες
Κηφισιά Πλιάτσικο Ηλικιωμένη

Τρόμος για ηλικιωμένη στην Κηφισιά - Δύο άνδρες εισέβαλαν στο σπίτι της, την έδεσαν και της άρπαξαν τιμαλφή και κάρτες

Οι δύο δράστες μπήκαν στον χώρο από μία ανασφάλιστη πόρτα και ακινητοποίησαν τη γυναίκα δένοντας τη χωρίς όμως να την τραυματίσουν

Έναν εφιάλτη έζησε το πρωί Κυριακής (31/9) μία γυναίκα 89 ετών στην Κηφισιά όταν δύο άνδρες, πιθανόν Ρομά, εισέβαλαν στο σπίτι της, την ακινητοποίησαν και άρπαξαν τιμαλφή, κάρτες και ένα κινητό τηλέφωνο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη στις 10.10 το πρωί. Οι δύο δράστες μπήκαν στον χώρο από μία ανασφάλιστη πόρτα και ακινητοποίησαν τη γυναίκα δένοντας τη χωρίς όμως να την τραυματίσουν. Στη συνέχεια έκαναν πλιάτσικο και αποχώρησαν.

Η ηλικιωμένη κατάφερε μετά από μερικά λεπτά να λυθεί μόνη της και κάλεσε τις Αρχές. Η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο δραστών βρίσκεται σε εξέλιξη.

