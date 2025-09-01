Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Πατήσια
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στα Πατήσια
Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία διέκοψε για κάποια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου
Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτήριο που βρίσκεται επί της οδού Σκιάθου στο κέντρο της Αθήνας, στα Πατήσια.
Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά.
Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία διέκοψε για κάποια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Αμέσως κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο με τρία οχήματα και 10 πυροσβέστες και έθεσε υπό έλεγχο τη φωτιά.
Λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία διέκοψε για κάποια ώρα την κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Σκιάθου από το ύψος της Αγίας Παρασκευής.
Ειδήσεις σήμερα:
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Washington Post: Το σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε θέρετρο και βιομηχανικό κόμβο υπό αμερικανική διοίκηση, με μετεγκατάσταση των Παλαιστινίων
Eurobasket 2025: Η FIBA «τρελάθηκε» με το τρίποντο του Αντετοκούνμπο και... έδωσε τον τίτλο στην Ελλάδα - Βίντεο
Δύο αδέλφια με πολυτελή ξενοδοχεία και παρελθόν στους εκβιασμούς οι αρχηγοί της μαφίας στην Κρήτη - Δύο στρατιωτικοί έκαναν οι ίδιοι το εμπόριο κοκαΐνης
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα