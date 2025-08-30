Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche, καλύτερα ο 28χρονος
Στη ΜΕΘ νοσηλεύεται η 26χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο με την Porsche, καλύτερα ο 28χρονος
Τα δύο νεαρά άτομα επέβαιναν στο όχημα που συγκρούστηκε με το πολυτελές αυτοκίνητο
Στο νοσοκομείο παραμένουν οι δύο νέοι άνθρωποι που τραυματίστηκαν στο σοβαρό τροχαίο ατύχημα της Παρασκευής, στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών με την Porsche που οδηγούσε η 45χρονη επιχειρηματίας.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω τραυματισμού στους πνεύμονες.
Από την άλλη, ο 28χρονος σύντροφός της, που επίσης υπήρξε θύμα του ατυχήματος, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Νοσηλεύεται σε κλινική με κατάγματα στους σπονδύλους.
Η 45χρονη οδηγός της Porsche έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ παραμένει υπό κράτηση έως την απολογία της. Κατά την έξοδό τους από την εισαγγελία, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.
Όπως αναφέρει το voria.gr, η 26χρονη οδηγός του δεύτερου οχήματος βρίσκεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας λόγω τραυματισμού στους πνεύμονες.
Από την άλλη, ο 28χρονος σύντροφός της, που επίσης υπήρξε θύμα του ατυχήματος, βρίσκεται σε καλύτερη κατάσταση. Νοσηλεύεται σε κλινική με κατάγματα στους σπονδύλους.
Η 45χρονη οδηγός της Porsche έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την ερχόμενη Τρίτη, ενώ παραμένει υπό κράτηση έως την απολογία της. Κατά την έξοδό τους από την εισαγγελία, οι νομικοί της εκπρόσωποι τοποθετήθηκαν τόσο για το ενδεχόμενο η γυναίκα να βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών, όσο και για το εάν υπάρχει περίπτωση να οδηγούσε άλλο πρόσωπο το αυτοκίνητό της.
Ειδήσεις σήμερα:
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Γεωργιάδης για το επεισόδιο με εβραίους σε ταβέρνα της Νάξου: Αισθάνομαι ντροπή, είστε ευπρόσδεκτοι εδώ και ασφαλείς
Στον εισαγγελέα η 45χρονη με την Porsche - «Αν είχε Lada δεν θα ήμασταν εδώ» είπαν οι δικηγόροι της για το τροχαίο στη Θεσσαλονίκη
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού από την ΕΜΥ - Ποιες περιοχές της Δυτικής Ελλάδας αφορά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα