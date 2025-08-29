Νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας: Τι αλλάζει και ποια προβλήματα επιλύει



Τι είναι ο νέος Κώδικας Χωροταξίας και Πολεοδομίας;

Ποιο πρόβλημα επιλύει ο Κώδικας;



Ποιοι είναι οι επιδιωκόμενοι στόχοι;

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.και ο Υφυπουργός, κ.παρουσίασαν σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργόστο Μέγαρο Μαξίμου, τον νέοΗ Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν ενιαίο και ολοκληρωμένο «» για τονΠρόκειται για μια ιστορική τομή, αφού όλες οι μέχρι σήμερα διάσπαρτες και συχνά παρωχημένες διατάξεις εκσυγχρονίζονται και συγκεντρώνονται σε έναν σύγχρονο Κώδικα.Με τον τρόπο αυτό:• οι μηχανικοί, οι νομικοί και όλοι οι πολίτες αποκτούν πλέον σαφείς κανόνες σχετικά με τη δόμηση, τα αυθαίρετα, τις χρήσεις γης, τις αστικές αναπλάσεις κ.λπ.,• η δημόσια διοίκηση απλοποιεί τις διαδικασίες,• ενισχύεται η ασφάλεια δικαίου και περιορίζεται η αυθαίρετη δόμηση.Ο Κώδικας δεν φέρνει νέους κανόνες∙ οργανώνει με σαφήνεια αυτούς που ήδη υπήρχαν.Μέχρι σήμερα, οι κανόνες που ρύθμιζαν τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό ήταν σκορπισμένοι σε δεκάδες νόμους και διατάξεις, συχνά ξεπερασμένους ή αντιφατικούς, άσχετους, πολλές φορές, ως προς το γενικό αντικείμενό τους, με τη χωροταξική και πολεοδομική νομοθεσία. Εξάλλου, πρόκειται για διατάξεις που έχουν ηλικία έως και ενός αιώνα, διατάξεις που περιείχαν παρωχημένη ορολογία ή μη δεκτικές εφαρμογής. Αυτό δημιουργούσε σύγχυση, καθυστερήσεις και γραφειοκρατία, δυσχέραινε την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας και οδηγούσε σε δικαστικές αμφισβητήσεις,Ο νέος Κώδικας συγκεντρώνει όλη τη νομοθεσία σε ένα πλαίσιο, με ξεκάθαρη διατύπωση και απλή γλώσσα.• Να απλοποιηθεί η καθημερινότητα πολιτών και μηχανικών.