Συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Πυλαρινό στην Μητρόπολη
Η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο
Το τελευταίο «αντίο» στον Κωνσταντίνο Πυλαρινό είπαν συγγενείς και φίλοι του το μεσημέρι της Παρασκευής.
Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ στη συνέχεια η σορός του θα μεταφερθεί στη Ζάκυνθο. Ο εκλιπών υπήρξε βουλευτής της ΝΔ στην κυβέρνηση Τζαννετάκη, στενός συνεργάτης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και επί μακρόν πρόεδρος του Μουσείου Σολομού και Επιφανών Ζακυνθίων.
Ο Κώστας Πηλαρινός πέθανε σε ηλικία 91 ετών. Είχε διατελέσει στο παρελθόν βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας και πρόεδρος της Ενώσεως των Ελλήνων τέως Βουλευτών και Ευρωβουλευτών.
Ο γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, Κώστας Πυλαρινός είχε σπουδάσει Πολιτικές Επιστήμες, Νομικά, Δημόσια Διοίκηση στα Πανεπιστήμια Αθηνών και Παρισίων. Ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία του το 1957 ως μέλος του πολιτικού γραφείου του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή, όπου παρέμεινε μέχρι το 1963. Το 1967 ήταν σύμβουλος του υπουργείου Προεδρίας επί Κυβερνήσεως, Παναγιώτη Κανελλόπουλου.
Μεταπολιτευτικά, διετέλεσε Νομάρχης Μεσσηνίας (1974-76) και Νομάρχης Θεσσαλονίκης (1976-80), ενώ κατάφερε να κινήσει το θέμα του Μετρό Θεσσαλονίκης. Διετέλεσε, επίσης, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας επί Κυβερνήσεως Τζαννετάκη (1989), Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας (1989), Γενικός Γραμματέας Τύπου και Πληροφοριών και Εκπρόσωπος Τύπου της Κυβερνήσεως Μητσοτάκη (1990-91), Γενικός Γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού (1991-92). Από την θέση του Γενικού Διευθυντή της Νέας Δημοκρατίας (1992-93) ανέλαβε την διοίκηση του Κόμματος και εξελέγη βουλευτής Επικρατείας κατά τις εκλογές του 1993.
Υπήρξε, ακόμα, ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων (1991), ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης (1991).
Διετέλεσε, επίσης, σύμβουλος Οικονομικών και Οργανώσεως της Εκκλησίας της Ελλάδος και γενικός διευθυντής των Οικονομικών και Τεχνικών Υπηρεσιών της (1998-2008).
