Φωτιά σε κινητήρα αεροπλάνου που απογειώθηκε από την Κέρκυρα με προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας
Λίγο πριν τις 18.00 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ακτίου στην Πρέβεζα - Δείτε χάρτη με τη διαδρομή που ακολούθησε το αεροπλάνο
Αναστάτωση προκλήθηκε σε αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας το απόγευμα της Πέμπτης (28/8).
Σύμφωνα με πληροφορίες του corfutvnews.gr, κατά την απογείωσή του ακούστηκε θόρυβος και βγήκαν φλόγες από την δεξιό κινητήρα.
Το αεροπλάνο ένα boeing 737 της εταιρείας Smartwings το οποίο είχε προορισμό το Μπρνο της Τσεχίας, έκανε για λίγη ώρα κύκλους πάνω από το νησί και λίγο πριν τις 18.00 προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο του Ακτίου στην Πρέβεζα.
Δείτε στον χάρτη τη διαδρομή που ακολούθησε το αεροπλάνο:
Οι αρμόδιες Αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.
