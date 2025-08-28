Μεγάλη χασισοφυτεία σε φαράγγι στα Χανιά - Είχαν στήσει σκηνή και «έκλεβαν» νερό για να ποτίζουν οι δύο συλληφθέντες

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 438 γραμμαρίων, την οποία είχε περισυλλέξει και αποξηράνει νωρίτερα ο 28χρονος, καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, είδη οικοσυσκευής και κλινοστρωμνής, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 41χρονος σε τουριστική μονάδα, όπου από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στη μονάδα όσο και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, 9 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 4 κινητά τηλέφωνα.Εκτιμάται ότι, από τη συγκομιδή της φυτείας, οι κατηγορούμενοι θα αποκόμιζαν περίπου 90 κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος να ανέρχεται μεταξύ 180.000 ευρώ και 270.000 ευρώ.Τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ λήφθηκαν δείγματα για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.