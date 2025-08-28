Μεγάλη χασισοφυτεία σε φαράγγι στα Χανιά - Είχαν στήσει σκηνή και «έκλεβαν» νερό για να ποτίζουν οι δύο συλληφθέντες
Μεγάλη χασισοφυτεία σε φαράγγι στα Χανιά - Είχαν στήσει σκηνή και «έκλεβαν» νερό για να ποτίζουν οι δύο συλληφθέντες

Οι κατηγορούμενοι, που οδηγήθηκαν στον εισαγγελεά, θα αποκόμιζαν περίπου 90 κιλά κάνναβης από τα 180 δενρύλλια, με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος να ανέρχεται μεταξύ 180.000 ευρώ και 270.000 ευρώ

Στη σύλληψη δύο ατόμων προχώρησε η Αστυνομία μετά από μεγάλη επιχείρηση για εντοπισμό ναρκωτικών σε περιοχή του Δήμου Καντάνου – Σελίνου. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 180 δενδρύλλια κάνναβης.

Πρόκειται για έναν 28χρονο Αλβανό, ο οποίος  και εντοπίστηκε μέσα στη χασισοφυτεία να κοιμάται σε σκηνή, και έναν 41χρονο Κρητικό που φέρεται ως ο άνθρωπος ο οποίος «έστησε» τη δουλειά. Σύμφωνα με το Cretalive, η καταγωγή του είναι από την περιοχή, ωστόσο είχε εγκατασταθεί εκεί τον τελευταίο καιρό και ασχολούνταν με ζώα. Μάλιστα, όπως διαπιστώθηκε, τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα το πρωί της Πέμπτης. 

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρει αναλυτικά:

Από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης συνελήφθησαν πρωινές ώρες της Τετάρτης, 27 Αυγούστου 2025, δύο άτομα (41 και 28 ετών), που κατηγορούνται για καλλιέργεια φυτείας δενδρυλλίων κάνναβης σε περιοχή της Κρήτης.

Ειδικότερα, μετά από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων και την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων που προέκυψαν, οι αστυνομικοί κατάφεραν να εντοπίσουν τη φυτεία σε δύσβατη περιοχή φαραγγιού και να τη θέσουν σε διακριτική επιτήρηση.

Ακολούθησε συντονισμένη επιχείρηση, με τη συνδρομή εξοπλισμένων ομάδων των Τ.Ε.Κ.Α.Μ. Κρήτης, Ο.Π.Κ.Ε των Διευθύνσεων Αστυνομίας Ηρακλείου, Ρεθύμνου και Χανίων και Τ.Α.Ε Χανίων, κατά την οποία εντοπίστηκε ο 28χρονος εντός σκηνής στο εσωτερικό της καλλιέργειας και συνελήφθη.

Από την έρευνα, εντοπίστηκαν 180 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρα, τα οποία καλλιεργούνταν σε δυο συνεχόμενους χώρους -στην κοίτη και στο πρανές του φαραγγιού- ενώ βρίσκονταν σε διάφορα στάδια ανάπτυξης (από καρποφορία έως πλήρη συγκομιδή). Όπως διαπιστώθηκε, τα δενδρύλλια ποτίζονταν με λάστιχο που είχε συνδεθεί παράνομα σε κοντινό δημοτικό δίκτυο ύδρευσης οικισμού.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν ακατέργαστη κάνναβη, καθαρού βάρους 438 γραμμαρίων, την οποία είχε περισυλλέξει και αποξηράνει νωρίτερα ο 28χρονος, καλλιεργητικά εργαλεία, γεωργικά εφόδια, είδη οικοσυσκευής και κλινοστρωμνής, όπως επίσης και ένα κινητό τηλέφωνο.

Στη συνέχεια, εντοπίστηκε και συνελήφθη και ο 41χρονος σε τουριστική μονάδα, όπου από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε τόσο στη μονάδα όσο και στην οικία του, με τη συνδρομή αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 πλήρη φυσίγγια πυροβόλου όπλου διαφόρων διαμετρημάτων, 9 φυσίγγια πολεμικού τυφεκίου και 4 κινητά τηλέφωνα.

Εκτιμάται ότι, από τη συγκομιδή της φυτείας, οι κατηγορούμενοι θα αποκόμιζαν περίπου 90 κιλά κάνναβης, με το προσδοκώμενο παράνομο όφελος να ανέρχεται μεταξύ 180.000 ευρώ και 270.000 ευρώ.

Τα δενδρύλλια κάνναβης εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν, ενώ λήφθηκαν δείγματα για διενέργεια εργαστηριακών εξετάσεων.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και περί όπλων, οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

