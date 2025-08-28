Εκατοντάδες φανουρόπιτες σε εκκλησίες χθες ανήμερα της γιορτής - Δείτε βίντεο
Εκατοντάδες φανουρόπιτες σε εκκλησίες χθες ανήμερα της γιορτής - Δείτε βίντεο

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, τα σπίτια φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία

H μνήμη του Αγίου Φανουρίου τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.

Εκείνη η ημέρα είναι αφιερωμένη στις φανουρόπιτες, το παραδοσιακό νηστίσιμο κέικ που φτιάχνουμε με 7 ή 9 υλικά.

Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, τα σπίτια φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν, έπειτα τις μοιράζουν στη γειτονιά, ζητώντας από τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι χάθηκε.

Λόγω των social media εικόνες από όλη την Ελλάδα μπορούν και «ταξιδεύουν» ευκολότερα. Ετσι στο TikTok εμφανίστηκαν πολλά βίντεο με εκκλησίες να «πνίγονται» στις φανουρόπιτες.

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ένα βίντεο από το Κιλκίς, με το προαύλιο του Ναού να είναι «πλημμυρισμένo» στις φανουρόπιτες.
Βίντεο από την Αλεξανδρούπολη:

Εσπερινός Αγ. Φανουρίου. Αλεξανδρούπολης

Posted by Evangelia Karampatzaki on Tuesday, August 26, 2025



