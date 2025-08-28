Η νέα αθλητική σεζόν παίζει στην bwin που μοιράζει 1.165 δώρα στη νέα της προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση!
Εκατοντάδες φανουρόπιτες σε εκκλησίες χθες ανήμερα της γιορτής - Δείτε βίντεο
Εκατοντάδες φανουρόπιτες σε εκκλησίες χθες ανήμερα της γιορτής - Δείτε βίντεο
Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, τα σπίτια φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία
H μνήμη του Αγίου Φανουρίου τιμάται κάθε χρόνο στις 27 Αυγούστου.
Εκείνη η ημέρα είναι αφιερωμένη στις φανουρόπιτες, το παραδοσιακό νηστίσιμο κέικ που φτιάχνουμε με 7 ή 9 υλικά.
Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, τα σπίτια φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν, έπειτα τις μοιράζουν στη γειτονιά, ζητώντας από τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι χάθηκε.
Λόγω των social media εικόνες από όλη την Ελλάδα μπορούν και «ταξιδεύουν» ευκολότερα. Ετσι στο TikTok εμφανίστηκαν πολλά βίντεο με εκκλησίες να «πνίγονται» στις φανουρόπιτες.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ένα βίντεο από το Κιλκίς, με το προαύλιο του Ναού να είναι «πλημμυρισμένo» στις φανουρόπιτες.
Βίντεο από την Αλεξανδρούπολη:
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
«Πρόβα» ΔΕΘ σήμερα για τον Μητσοτάκη - Άνοδος στη Θεσσαλονίκη με το... μισό υπουργικό συμβούλιο
Όταν υψώθηκε το Tείχος του Βερολίνου: Πόσοι «έπεσαν» στην προσπάθεια διαφυγής
Εκείνη η ημέρα είναι αφιερωμένη στις φανουρόπιτες, το παραδοσιακό νηστίσιμο κέικ που φτιάχνουμε με 7 ή 9 υλικά.
Την παραμονή και ανήμερα της εορτής, τα σπίτια φτιάχνουν τις πίτες και τις προσφέρουν στην εκκλησία για να ευλογηθούν, έπειτα τις μοιράζουν στη γειτονιά, ζητώντας από τον Άγιο να «φανερώσει» ό,τι χάθηκε.
Λόγω των social media εικόνες από όλη την Ελλάδα μπορούν και «ταξιδεύουν» ευκολότερα. Ετσι στο TikTok εμφανίστηκαν πολλά βίντεο με εκκλησίες να «πνίγονται» στις φανουρόπιτες.
Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε ένα βίντεο από το Κιλκίς, με το προαύλιο του Ναού να είναι «πλημμυρισμένo» στις φανουρόπιτες.
Βίντεο από την Αλεξανδρούπολη:
Εσπερινός Αγ. Φανουρίου. ΑλεξανδρούποληςPosted by Evangelia Karampatzaki on Tuesday, August 26, 2025
Ειδήσεις σήμερα:
ΗΠΑ: Ο 23χρονος τρανς δράστης του μακελειού στη Μινεάπολη έγραφε πάνω στα όπλα της επίθεσης «πού είναι ο Θεός σας;»
«Πρόβα» ΔΕΘ σήμερα για τον Μητσοτάκη - Άνοδος στη Θεσσαλονίκη με το... μισό υπουργικό συμβούλιο
Όταν υψώθηκε το Tείχος του Βερολίνου: Πόσοι «έπεσαν» στην προσπάθεια διαφυγής
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα