Ρέθυμνο: Συνελήφθησαν πέντε νεαροί για ναρκωτικά, όπλα και παραχάραξη νομισμάτων
Κατασχέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα, μικροποσότητα κάνναβης και γεμιστήρας όπλου
Στη σύλληψη πέντε νεαρών για ναρκωτικά, όπλα και παραχάραξη νομισμάτων προχώρησε χθες (26/8) η αστυνομία στο Ρέθυμνο της Κρήτης.
Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο της αστυνομίας σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τέσσερα άτομα (τρεις Έλληνες, 20, 21 και 23 ετών, και ένας 24χρονος αλλοδαπός) βρέθηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης, ενώ στην κατοχή του 24χρονου αλλοδαπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δώδεκα χαρτονομίσματα των 20 ευρώ έκαστο, τα οποία ήταν πλαστά.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα πλαστά χαρτονομίσματα τα προμηθεύτηκε από έναν 24χρονο έναντι του χρηματικού ποσού των 120 ευρώ, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη, ενώ σε έρευνα στην οικία του βρέθηκε και κατασχέθηκε γεμιστήρας.
Η προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.
