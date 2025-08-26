Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Νεκρή ηλικιωμένη σε παραλία της Καβάλας
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης
Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τη θάλασσα στην παραλία «Κάρυανη» Παγγαίου Καβάλας μία 76χρονη.
Η 76χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πολυϊατρείο παραλίας Οφρυνίου Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης.
Η Βάλερι Ζινκ έσκισε τη δημοσιογραφική της ταυτότητα και καταγγέλλει το Reuters ότι «δικαιολογεί» τις δολοφονίες εκπροσώπων του Τύπου από το Ισραήλ
Παλλήνη: Συνέλαβαν μόνιμο υπάλληλο του δήμου για τέσσερις εμπρησμούς
Πόλεμος στην Ουκρανία: Στρατιώτης επέζησε επί πέντε μέρες με κομμένο λαιμό
