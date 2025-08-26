Νεκρή ηλικιωμένη σε παραλία της Καβάλας
Νεκρή ηλικιωμένη σε παραλία της Καβάλας

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θράκης

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε σήμερα το πρωί από τη θάλασσα στην παραλία «Κάρυανη» Παγγαίου Καβάλας μία 76χρονη.

Η 76χρονη μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πολυϊατρείο παραλίας Οφρυνίου Καβάλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

