Εύβοια: Εντοπίστηκαν 32 παράνομοι μετανάστες - Συνελήφθησαν δύο Ιρακινοί
Κατασχέθηκαν τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και 385€ και 14.440 τούρκικες λίρες
Στη σύλληψη δύο Ιρακινών για παράνομη διακίνηση μεταναστών προχώρησε η αστυνομία σε συνεργασία με το Λιμενικό στην Εύβοια το βράδυ του Σαββάτου (23/8).
Συγκεκριμένα, στην περιοχή των Νέων Στύρων εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν δύο οχήματα με επιβαίνοντες 15 αλλοδαπούς, ενώ συνελήφθησαν οι δύο Ιρακινοί, ηλικίας 47 και 29 ετών, για παράβαση του άρθρου 24 παρ. 4 του Ν. 5038/2023 (Κώδικας μετανάστευσης) όπως ισχύει.
Στη συνέχεια, στην περιοχή του Αλιβερίου εντοπίστηκε ένα άλλο όχημα, με 9 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ενώ ο οδηγός με το που είδε τα περιπολικά του Λιμενικού ακινητοποίησε το όχημά του και δραπέτευσε.
Λίγο αργότερα, στην περιοχή του Αγίου Στεφάνου Χαλκίδας εντοπίστηκε ένα ακόμη όχημα, με 8 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, ο οδηγός του οποίου μόλις αντίκρισε τα περιπολικά τράπηκε σε φυγή.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χαλκίδας που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκαν τα τέσσερα Ι.Χ.Ε. οχήματα, δύο κινητά τηλέφωνα των συλληφθέντων οδηγών και τα χρηματικά ποσά των 385€ και 14.440 τουρκικών λιρών.
Η Διεύθυνση Ασφαλείας και Προστασίας Θαλασσίων Συνόρων (ΔΑΠΘΑΣ) σε συνεργασία με την Λιμενική Αρχή Χαλκίδας αναλύει και επεξεργάζεται εις βάθος όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει και διερευνά την ενδεχόμενη επέκταση της δράσης των μελών της υπόψη εγκληματικής οργάνωσης, όπως επίσης και την συνεργασία τους με έτερα μέλη οργανωμένων κυκλωμάτων με ίδιες ή παρόμοιες εγκληματικές δραστηριότητες.
