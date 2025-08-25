Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες
Τα εν λόγω σκευάσματα διαφημίζονται στο διαδίκτυο είναι αρκετά πιθανό να έχουν φτάσει στη χώρα μας μέσω online καταστημάτων
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε δύο συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες.
Ύστερα από σχετική ενημέρωση που έφτασε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, ο ΕΟΦ συστήνει στους καταναλωτές να μην προχωρήσουν σε αγορά ή χρήση των προϊόντων OZY και SLIMMING HERB.
Τα εν λόγω σκευάσματα διαφημίζονται στο διαδίκτυο ως συμπληρώματα διατροφής και υπάρχει πιθανότητα να έχουν διακινηθεί και στην Ελλάδα μέσω online καταστημάτων.
Όσον αφορά το προϊόν OZY, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, περιέχει την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη.
Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε των Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.
Σχετικά με το προϊόν SLIMMING HERB, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι το προϊόν αυτό περιέχει την ουσία σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί δραστική ουσία με φαρμακευτική δράση.
