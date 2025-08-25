Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες
ΕΛΛΑΔΑ
Συμπλήρωμα διατροφής ΕΟΦ

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες

Τα εν λόγω σκευάσματα διαφημίζονται στο διαδίκτυο είναι αρκετά πιθανό να έχουν φτάσει στη χώρα μας μέσω online καταστημάτων

Προειδοποίηση ΕΟΦ για συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε δύο συμπληρώματα διατροφής που περιέχουν μη εγκεκριμένες ουσίες.

Ύστερα από σχετική ενημέρωση που έφτασε από τις αρμόδιες αρχές της Γερμανίας, ο ΕΟΦ συστήνει στους καταναλωτές να μην προχωρήσουν σε αγορά ή χρήση των προϊόντων OZY και SLIMMING HERB.

Τα εν λόγω σκευάσματα διαφημίζονται στο διαδίκτυο ως συμπληρώματα διατροφής και υπάρχει πιθανότητα να έχουν διακινηθεί και στην Ελλάδα μέσω online καταστημάτων.

Όσον αφορά το προϊόν OZY, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων που διενεργήθηκαν, περιέχει την ουσία σιβουτραμίνη (sibutramine) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του και μπορεί να αποβεί επικίνδυνo για την υγεία του χρήστη.

Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε των Ιανουάριο του 2010 από τις ευρωπαϊκές χώρες λόγω αρνητικού προφίλ ασφάλειας.

Σχετικά με το προϊόν SLIMMING HERB, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διαπίστωσαν ότι το προϊόν αυτό περιέχει την ουσία σέννα (senna leaf) χωρίς σχετική αναγραφή στη συσκευασία του. H ανωτέρω ουσία αποτελεί δραστική ουσία με φαρμακευτική δράση.

Οι ειδήσεις σήμερα

Πώς έγινε η άγρια ληστεία μεταξύ Ρομά που είχαν βεντέτα στο Ζεφύρι - Δύο τραυματίες και ένα καμένο αυτοκίνητο

Έρχονται νέες αποκαλύψεις για τον Τζέφρι Επστάιν και τον πρίγκιπα Άντριου - Το χειρόγραφο που άφησε η Βιρτζίνια Τζιουφρέ πριν αυτοκτονήσει

Το πιτόγυρο στο Ηράκλειο ξεπέρασε τα έξι ευρώ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης