Βανδάλισαν τους νοσοκομειακούς ξενώνες της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου στα Χανιά

Εικόνες ντροπής παρουσιάζουν οι νοσοκομειακοί ξενώνες «Θαλπωρή» της Ιεράς Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου στα Χανιά, καθώς έπεσαν θύμα βανδαλισμού από αγνώστους για δεύτερη φορά μέσα σε μια εβδομάδα.Η ανακοίνωση της Μητρόπολης αναφέρει:Η Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας και Αποκορώνου εκφράζει τη βαθυτάτη λύπη και την έντονη καταδίκη της για τον πρόσφατο βανδαλισμό που σημειώθηκε σήμερα το βράδυ στον νοσοκομειακό ξενώνα της Μητροπόλεως μας, Θαλπωρή , προκαλώντας ζημιές σε εγκαταστάσεις και εξοπλισμό.Το περιστατικό συνιστά αδικαιολόγητη προσβολή προς έναν χώρο αφιερωμένο στην περίθαλψη, την φροντίδα και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.Η Μητρόπολη έχει αναθέσει την υπόθεση στις αρμόδιες αρχές κάνοντας έκκληση να πάψουν να υπάρχουν τέτοιες παραβατικές συμπεριφορές σε ένα έργο που έχει γίνει για να προσφέρει ΘΑΛΠΩΡΗ στους ανθρώπους που συνοδεύουν ασθενείς στον Γενικό Νοσοκομείο Χανίων.Να σημειωθεί ότι είναι το ίδιο περιστατικό στον ίδιο χώρο μέσα σε μία βδομάδα καταγεγραμμένο στην ΕΛ. ΑΣ.