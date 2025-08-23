Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Σύμη
Συνελήφθη διακινητής μεταναστών μετά από καταδίωξη στη Σύμη
Εντοπίστηκαν 30 μετανάστες - Κατά δήλωσή τους, κατέβαλαν για τη μεταφορά τους στη χώρα μας το ποσό των 4.500 ευρώ ο καθένας
Τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου (23/8), περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο βρισκόταν σε προγραμματισμένη περιπολία, εντόπισε ύποπτο ταχύπλοο σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες να κινείται με μεγάλη ταχύτητα προς τις ανατολικές ακτές της Σύμης.
Στην περιοχή έσπευσε και δεύτερο περιπολικό σκάφος, το οποίο εντόπισε το ταχύπλοο να αποβιβάζει τους μετανάστες στην ακτή και στη συνέχεια να επιχειρεί να διαφύγει προς τις τουρκικές ακτές. Ακολούθησε καταδίωξη, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του σκάφους και τη σύλληψη του 45χρονου διακινητή μεταναστών, υπηκόου Αζερμπαϊτζάν. Ο συλληφθείς μεταφέρθηκε στο λιμάνι της Σύμης και συνελήφθη από τα στελέχη του Λιμενικού.
Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη χερσαία περιοχή Φανερωμένης Σύμης, όπου εντοπίστηκαν τριάντα μετανάστες – δώδεκα άνδρες, οκτώ γυναίκες και δέκα ανήλικοι – οι οποίοι είχαν αποβιβαστεί από το ταχύπλοο. Κατά δήλωσή τους, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της 22ας Αυγούστου 2025 από την περιοχή της Μαρμαρίδας στην Τουρκία, καταβάλλοντας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα το ποσό των 4.500 ευρώ ο καθένας.
Από το Λιμεναρχείο Σύμης, το οποίο διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το ταχύπλοο σκάφος που χρησιμοποιήθηκε για τη μεταφορά.
