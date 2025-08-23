Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας
Κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας. Κινητοποιήθηκαν 90 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 25 οχήματα, 4 Α/Φ και 3 Ε/Π. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 23, 2025
