Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας
ΕΛΛΑΔΑ
Δερβενοχώρια Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας

Κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, 25 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Δερβενοχώρια Βοιωτίας
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 11:30 σε δασική έκταση στην περιοχή Πάνακτο Δερβενοχωρίων Βοιωτίας, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την πρώτη επίσημη ενημέρωση, στο σημείο κινητοποιήθηκαν 90 πυροσβέστες, πλαισιωμένοι από 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα. Από αέρος συνέδραμαν 4 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν και μηχανήματα έργου καθώς και υδροφόρες των ΟΤΑ.

UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης