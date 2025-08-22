Τσιάρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Μέσα στον Αύγουστο μεγάλος αριθμός όσων πήραν παράνομα χρήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη

Ορόσημο για τον αγροτικό κόσμο θα αποτελέσουν το τέλος Αυγούστου και οι αρχές Σεπτεμβρίου, καθώς, όπως δήλωσε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, την περίοδο αυτή αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα των ελέγχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η επανεκκίνηση των πληρωμών και το ξεπάγωμα των βιολογικών προγραμμάτων.



Ο Κώστας Τσιάρας αναφέρθηκε αρχικά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σημειώνοντας ότι ήδη «η ειδική ομάδα που συγκροτήθηκε με τη συμμετοχή της Οικονομικής Αστυνομίας, της ΑΑΔΕ και στελεχών του Υπουργείου έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς». Όπως είπε, «φαίνεται καθαρά μια διαχρονική παθογένεια που ποτέ δεν είχε αντιμετωπιστεί. Για πρώτη φορά, με αυτή την κυβέρνηση, αντιμετωπίζεται μέσα από διαδικασίες που θα δημιουργήσουν τις ανάλογες εξελίξεις». Προανήγγειλε μάλιστα ότι «μέχρι το τέλος Αυγούστου ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων που έχουν πάρει παράνομα χρήματα θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη Δικαιοσύνη», επισημαίνοντας ότι η εξυγίανση του Οργανισμού αποτελεί για τον ίδιο «απόλυτη πολιτική προτεραιότητα».









Σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, ο κ. Τσιάρας αναγνώρισε την ανησυχία των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, αλλά ξεκαθάρισε ότι οι καθυστερήσεις οφείλονται στους διασταυρωτικούς ελέγχους. «Έχει καθυστερήσει να δώσει πόρους ο ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν έχουν γίνει πληρωμές από τον Ιούνιο. Οι πληρωμές θα γίνουν προς το τέλος του μήνα - αρχές του επόμενου, αφού ολοκληρωθούν και οι πλατφόρμες. Πλέον μιλάμε για πραγματικούς ελέγχους», τόνισε. Διαβεβαίωσε πάντως ότι «δεν θα υπάρξει καμία περίπτωση να διαταραχθεί η ροή αυτών των χρημάτων», προσθέτοντας ότι «χρειάζεται λίγη υπομονή, ώστε να υπάρξει ξεκαθάρισμα των διαδικασιών». Περιέγραψε δε τη δυσκολία της κατάστασης με τη φράση: «Είναι σαν να πρέπει κανείς να επισκευάσει ένα αυτοκίνητο εν κινήσει».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στα, όπου, όπως είπε, «βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια πραγματικότητα που ούτε κι εμείς οι ίδιοι μπορούσαμε να πιστέψουμε». Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «υπήρξε Περιφέρεια με 93.000 δηλωθέντα εκτάρια για βιολογική κτηνοτροφία, όταν η αμέσως επόμενη -με περισσότερα ζώα- είχε μόλις 16.000 εκτάρια», ενώ «αν αθροίζαμε το σύνολο των κυψελών που δηλώθηκαν στη βιολογική μελισσοκομία, θα ισοδυναμούσαν με το σύνολο των κυψελών όλης της χώρας». Οι ουσιαστικοί έλεγχοι, όπως είπε, οδήγησαν σε». Ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι «», ενώ, όπως πρόσθεσε,Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναφέρθηκε, τέλος, στον πρόωρο χαμό του, τον οποίο χαρακτήρισε «». «», σημείωσε και στάθηκε στη φιλία που τους συνέδεε: «».