Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Βασκίνα Αρκαδίας
Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, οκτώ οχήματα, δύο αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βασκίνα Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 8 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 21, 2025
