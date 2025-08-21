Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς - Μεταφέρεται στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς - Μεταφέρεται στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης
Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε παραλία της Χαλκιδικής
Περιπέτεια με την υγεία του βιώνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από έμφραγμα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.
Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ. Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ενώ στη συνέχεια μετά την σταθεροποίηση της κατάστασής του θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητάς της κατάστασής του. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν στη Βέροια τον 15Αυγουστο και πήγε στη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση.
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος δεν είχε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και δεν είναι καπνιστής.
