Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς - Μεταφέρεται στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης
ΕΛΛΑΔΑ
Απόστολος Βεσυρόπουλος Ανακοπή

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς - Μεταφέρεται στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης

Ο γραμματέας της ΚΟ της ΝΔ αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν σε παραλία της  Χαλκιδικής

Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέστη ανακοπή καρδιάς - Μεταφέρεται στο «Παπαγεωργίου» της Θεσσαλονίκης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Περιπέτεια με την υγεία του βιώνει ο πρώην υφυπουργός Οικονομικών και νυν γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολος Βεσυρόπουλος, αφού υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από έμφραγμα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο κ. Βεσυρόπουλος βρισκόταν στην Ακτή Καλογριάς, στη Σιθωνία Χαλκιδικής όταν αισθάνθηκε αδιαθεσία. Κατέρρευσε και κλήθηκε το ΕΚΑΒ.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες και γιατροί του ΕΚΑΒ.  Του έκαναν ΚΑΡΠΑ και τον μετέφεραν αρχικά στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου στη Χαλκιδική, ενώ στη συνέχεια μετά την σταθεροποίηση της κατάστασής του θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου της Θεσσαλονίκης, λόγω της σοβαρότητάς της κατάστασής του. Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος ήταν στη Βέροια τον 15Αυγουστο και πήγε στη Χαλκιδική για ολιγοήμερη ανάπαυση. 
Ο Απόστολος Βεσυρόπουλος δεν είχε ιστορικό καρδιαγγειακής νόσου και δεν είναι καπνιστής. 

Ειδήσεις σήμερα:

Έρχεται κρησάρα για τις ΜΚΟ στο μεταναστευτικό - Πότε θα διαγράφονται από το Μητρώο, σφίγγει ο οικονομικός έλεγχος

Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό

Βίντεο: Αδιανόητες σκηνές στις εξέδρες γηπέδου στην Αργεντινή - Έγδυναν Χιλιανούς οπαδούς και τους χτυπούσαν
13 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το φυσικό αέριο κίνησης εξελίσσεται και οδηγεί το μέλλον

Παρά τις σύγχρονες τάσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, οι οποίες έχουν στρέψει την προσοχή στα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα, το φυσικό αέριο κίνησης (CNG) διατηρεί σταθερά και ακλόνητα τη θέση του ως μια από τις πιο οικονομικές, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές επιλογές, ιδίως για χιλιάδες επαγγελματίες οδηγούς στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης