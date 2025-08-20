Δύο φορές επιτέθηκε στους Εύζωνες ο αλλοδαπός που απελαύνεται, λέει το υπουργείο Μετανάστευσης
Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου, θα γίνει έρευνα για την ταυτοποίηση και άλλου αλλοδαπού ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να προκαλεί παρόμοιο επεισόδιο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Σε διευκρινίσεις για το περιστατικό προσβολής των Ευζώνων μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, προχώρησαν πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, σημειώνοντας ότι το συμβάν που επικαλέστηκε ο υπουργός Θάνος Πλεύρης είναι «απολύτως πραγματικό».
Όπως τονίζουν, η προσβολή μάλιστα έγινε δύο φορές μέσα στον Αύγουστο και συγκεκριμένα στις 10.08.25 και στις 12.08.25 και ο αλλοδαπός προσήχθη. Δε μπορούσε να συλληφθεί διότι εκκρεμούσε η εξέταση ασύλου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η πράξη διακοπής εξέτασης και επιστροφής εξεδόθη στις 14.08.25 μετά την προκλητική συμπεριφορά. Μάλιστα διαβιβάστηκε στο άσυλο η προκλητική συμπεριφορά του όπως αποτυπώθηκε στην προσαγωγή του για να κριθεί η κάθε επόμενη προσφυγή του κατά τον ίδιο τρόπο. Επομένως, στον αλλοδαπό που προκάλεσε το επεισόδιο, έχει διακοπεί η εξέταση ασύλου του και έχει εκδοθεί πράξη επιστροφής.
Τέλος, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα γίνει έρευνα για την ταυτοποίηση άλλου αλλοδαπού ο οποίος φαίνεται σε βίντεο να προκαλεί παρόμοιο επεισόδιο μπροστά στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.
