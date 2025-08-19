ΟΣΥ: Δεν υπήρχε τεχνικό πρόβλημα στο λεωφορείο που έπεσε σε πολυκατοικία στου Παπάγου - Πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό
«Το ατύχημα δεν μπορεί να αποδοθεί σε βλάβη ή δυσλειτουργία του λεωφορείου» αναφέρει το πόρισμα της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε από την ΟΣΥ
Δεν εντοπίστηκε τεχνικό πρόβλημα στο λεωφορείο της γραμμής 409, το οποίο στις 18 Αυγούστου κατέληξε να προσκρούσει σε πολυκατοικία στην περιοχή του Παπάγου, προκαλώντας υλικές ζημιές σε μπαλκόνι και σε ένα σταθμευμένο όχημα.
Το πόρισμα της Τεχνικής Επιτροπής που συστάθηκε από την Ο.ΣΥ. Α.Ε. για τη διερεύνηση του περιστατικού αναφέρει ότι μετά από έλεγχο στο όχημα, διαπιστώθηκε ότι το ατύχημα δεν μπορεί να αποδοθεί σε βλάβη ή δυσλειτουργία του λεωφορείου.
Παράλληλα, η Ο.ΣΥ. ενημέρωσε ότι έχει ήδη ξεκινήσει πειθαρχική διαδικασία για τον οδηγό του οχήματος, βάσει του καταστατικού λειτουργίας της εταιρείας.
Το περιστατικό, που σημειώθηκε στο τέρμα της γραμμής στην πλατεία Κονίτσης στου Παπάγου, προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με κατοίκους να περιγράφουν σκηνές πανικού κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης του λεωφορείου στην πολυκατοικία. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν τραυματισμοί.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, το λεωφορείο ήταν σταθμευμένο στον τερματικό σταθμό της πλατείας Κονίτσης και κύλησε στην κατηφόρα! Το αποτέλεσμα ήταν να προσκρούσει στην πολυκατοικία και να προκαλέσει σοβαρές υλικές ζημιές στο ισόγειο, σε ένα από τα διαμερίσματα του πρώτου ορόφου, αλλά και στο σταθμευμένο όχημα που βρισκόταν στο σημείο.
Κατά πληροφορίες, διεκόπη για προληπτικούς λόγους η παροχή φυσικού αερίου στην περιοχή του ατυχήματος, προκειμένου να γίνει επισκευή των σωληνώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί τις επόμενες ημέρες.
Κάτοικοι της περιοχής είπαν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο και με τον ίδιο τρόπο, ενώ ακριβώς δίπλα υπάρχει παιδική χαρά. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν, την προηγούμενη φορά είχε λυθεί το χειρόφρενο και μένει να διαπιστωθεί αν το ίδιο συνέβη και τώρα. «Σαν βόμβα ήταν. Βγαίνω έξω να δω τι έχει γίνει στο μπαλκόνι και τότε είδα το λεωφορείο. Δηλαδή αν δεν ήταν το μπάρμπεκιου, θα μου γκρέμιζε και κανένα τοίχο. Ακούσαμε ένα θόρυβο, καταρχήν τραντάχτηκε όλο το οίκημα, βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε, είδαμε το λεωφορείο για τρίτη φορά πάνω στο σπίτι. Προφανώς λύθηκε το χειρόφρενο από ότι μας είπε ο οδηγός. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν σεισμός, πολύ δυνατός ήχος και τρανταχτήκαμε πάρα πολύ και βγαίνουμε έξω και βλέπουμε το λεωφορείο ότι είχε πέσει και στο αμάξι και στο σπίτι» είπε κάτοικος.
Η Τροχαία διερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.
