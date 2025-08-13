Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει το Πτυχίο Διατροφής και Διαιτολογίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για σπουδές και επαγγελματική ανάπτυξη.
Το ευρωπαϊκό road trip που έφερε 700 Γάλλους ταξιδιώτες στις Αφίδνες
Πώς η κοινή αγάπη για ένα αυτοκίνητο μετατρέπεται σε τρόπο ζωής
Μία διαφορετική ταξιδιωτική εμπειρία, που συνδυάζει την οδήγηση, την περιπέτεια και το κάμπινγκ, έφτασε και φέτος στην Ελλάδα, με αφετηρία τη Γαλλία και «όχημα» το θρυλικό Peugeot 205.
Το κλαμπ ιδιοκτητών του μικρού γαλλικού αυτοκινήτου, που εδώ και δέκα χρόνια γυρίζει την Ευρώπη, έκανε στάση στη χώρα μας, μετατρέποντας την πίστα «Kartodromo» στις Αφίδνες σε μία πολύχρωμη κατασκήνωση με σκηνές, σημαίες και ρετρό αυτοκίνητα.
Στην πρωτότυπη αυτή «καραβανιέρα» συμμετείχαν περίπου 700 λάτρεις του Peugeot 205, με περισσότερα από 250 οχήματα, οι περισσότεροι νέοι, που ακολούθησαν το πολυήμερο ταξίδι περνώντας από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Για αυτούς, το ταξίδι δεν είναι απλώς μέσο μετακίνησης, αλλά κομμάτι της εμπειρίας.
«Είναι η αίσθηση της ελευθερίας, της παρέας, του δρόμου» εξηγεί στο protothema.gr ο ιδιοκτήτης της πίστας, Στέφανος Καμιτσάκης, περιγράφοντας πώς η κοινή αγάπη για ένα αυτοκίνητο μετατρέπεται σε τρόπο ζωής.
Η οργάνωση είναι υποδειγματική: κάθε αποστολή συνοδεύεται από γιατρό και μέλη της γαλλικής Πολιτικής Προστασίας, ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση σε κάθε ανάγκη.
Στην πίστα των Αφιδνών, τα μέλη του κλαμπ έστησαν σκηνές ανάμεσα στα αυτοκίνητα, αντάλλαξαν ιστορίες από προηγούμενα ταξίδια και δοκίμασαν τοπικές γεύσεις. Τα βράδια, η ατμόσφαιρα γέμιζε με μουσική και γέλια, ενώ την ημέρα ο χώρος γινόταν σημείο εκκίνησης για εξορμήσεις σε κοντινές παραλίες και αξιοθέατα.
Η τάση αυτή, που κερδίζει έδαφος τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη, αναδεικνύει ένα νέο είδος τουρισμού – τον «οδικό κατασκηνωτικό» τουρισμό. Απευθύνεται κυρίως σε ανθρώπους που αναζητούν εναλλακτικές διακοπές, συνδυάζοντας την αυτονομία του δρόμου με την κοινωνικότητα της κοινής διαμονής.
Η στάση του Peugeot 205 Club στην Ελλάδα αποτέλεσε και μία ευκαιρία γνωριμίας με την ελληνική φιλοξενία, καθώς πολλοί συμμετέχοντες μίλησαν με ενθουσιασμό για τη θερμή υποδοχή και την ομορφιά της χώρας.
