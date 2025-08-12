Οι φλόγες απειλούν εργοστάσια στη ΒΙΠΕ στην Αχαΐα, γίνεται προσπάθεια να μην καεί η φυλακή, λέει ο αντιπεριφερειάρχης
Οι φλόγες απειλούν εργοστάσια στη ΒΙΠΕ στην Αχαΐα, γίνεται προσπάθεια να μην καεί η φυλακή, λέει ο αντιπεριφερειάρχης
Η προσπάθεια γίνεται να μην πιάσουν φωτιά «ευαίσθητα» εργοστάσια με εύφλεκτες ύλες και η φυλακή, σύμφωνα με τον κ. Ζαΐμη
Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα όπου η φωτιά απειλεί οικισμούς και εργοστάσια και στη Βιομηχανική Περιοχή. «Έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα», δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης.
«Απειλούνται οικισμοί αλλά απειλούνται και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ. Είμαστε μέσα στη ΒΙΠΕ για μια έκτακτη σύσκεψη. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, πολλά χωματουργικά. Η προσπάθεια γίνεται να μην πιάσουν φωτιά “ευαίσθητα” εργοστάσια με εύφλεκτες ύλες και η φυλακή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα», είπε ο κ. Ζαΐμης στο OPEN.
«Έχουν δοθεί εκκενώσεις οικισμών από νωρίς, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να μην έχουν φύγει από τα σπίτια τους και γίνονται από την ΕΛΑΣ απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Υπάρχει το 166 μεταφέρονται στο νοσοκομείο όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.
Στην Αχαΐα η φωτιά ξέσπασε στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου και υπάρχουν μέτωπα στις περιοχές Θεριανό, Μοιραίικα, Παλαιά Περιστέρα, Άγιος Στέφανος, Χαϊκάλι. Από την πυρκαγιά υπάρχει και ένας εγκαυματίας. Παράλληλα, λίγο μετά τις 16:00 ξέσπασε μέτωπο και κοντά στην πόλη της Πάτρας, προς τα Βραχνέικα.
Στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
«Απειλούνται οικισμοί αλλά απειλούνται και εργοστάσια στη ΒΙΠΕ. Είμαστε μέσα στη ΒΙΠΕ για μια έκτακτη σύσκεψη. Υπάρχει μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, πολλά χωματουργικά. Η προσπάθεια γίνεται να μην πιάσουν φωτιά “ευαίσθητα” εργοστάσια με εύφλεκτες ύλες και η φυλακή. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω, γίνεται μια μεγάλη μάχη. Έχει ανοίξει η φωτιά σε πολλά μέτωπα», είπε ο κ. Ζαΐμης στο OPEN.
«Έχουν δοθεί εκκενώσεις οικισμών από νωρίς, υπάρχει πιθανότητα κάποιοι να μην έχουν φύγει από τα σπίτια τους και γίνονται από την ΕΛΑΣ απεγκλωβισμοί ανθρώπων. Υπάρχει το 166 μεταφέρονται στο νοσοκομείο όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα. Είναι μια δύσκολη κατάσταση», ανέφερε.
Στα Φλογεραίικα Ερυμάνθου Αχαΐας επιχειρούν πλέον 78 πυροσβέστες με 27 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ, από αέρος έχουν διατεθεί 9 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Ειδήσεις σήμερα:
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Πολίτης βρήκε εμπρηστικό μηχανισμό σε δασική περιοχή της Δροσιάς - Μία προσαγωγή
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
Το Ντουμπρόβνικ της Κροατίας η πιο ασφαλής πόλη της Ευρώπης - Δείτε τη λίστα με τα 10 μέρη με τη χαμηλότερη εγκληματικότητα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα