Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Μπλακ - άουτ στο πλοίο «Ιονίς» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου - Εφτασε με ασφάλεια στο Λαύριο
Μπλακ - άουτ στο πλοίο «Ιονίς» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου - Εφτασε με ασφάλεια στο Λαύριο
Στο επιβατηγό οχηματαγωγό επιβαίνουν 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα - Στο σημείο έπνεαν άνεμοι 6-7 μποφόρ
Μπλάκ άουτ σημειώθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίο «Ιονίς» το μεσημέρι της Τρίτης, μεταξύ Κέας και Μακρονήσου.
Το «Ιονίς», που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Κέα προς Λαύριο, έμεινε ακυβέρνητο στο σημείο όπου έπνεαν άνεμοι 6-7 μποφόρ. Ειδοποιήθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου και το Λιμενικό και σήμανε συναγερμός, καθώς στο πλοίο επέβαιναν 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες.
Προς το σημείο κινήθηκαν άμεσα ένα ρυμουλκό, δύο πλωτά του Λιμενικού και παραπλέοντα σκάφη. Ωστόσο το πλήρωμα κατάφερε να επισκευάσει μερικώς την βλάβη και το πλοίο κινήθηκε πλέον με δικές του δυνάμεις αλλά με μειωμένη ταχύτητα (λειτουργεί η μια μηχανή) προς το λιμάνι του Λαυρίου.
Οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς σε όλη τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή προσέγγισή του στο Λαυρίου, κάτι που τελικά έγινε στις 16:45.
Στο λιμάνι του Λαυρίου περίμενε το πλοίο ρυμουλκό που θα το βοήθησε στη διαδικασία πρόσδεσης.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Το «Ιονίς», που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο από Κέα προς Λαύριο, έμεινε ακυβέρνητο στο σημείο όπου έπνεαν άνεμοι 6-7 μποφόρ. Ειδοποιήθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου και το Λιμενικό και σήμανε συναγερμός, καθώς στο πλοίο επέβαιναν 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες.
Προς το σημείο κινήθηκαν άμεσα ένα ρυμουλκό, δύο πλωτά του Λιμενικού και παραπλέοντα σκάφη. Ωστόσο το πλήρωμα κατάφερε να επισκευάσει μερικώς την βλάβη και το πλοίο κινήθηκε πλέον με δικές του δυνάμεις αλλά με μειωμένη ταχύτητα (λειτουργεί η μια μηχανή) προς το λιμάνι του Λαυρίου.
Οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς σε όλη τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή προσέγγισή του στο Λαυρίου, κάτι που τελικά έγινε στις 16:45.
Στο λιμάνι του Λαυρίου περίμενε το πλοίο ρυμουλκό που θα το βοήθησε στη διαδικασία πρόσδεσης.
Ειδήσεις σήμερα:
No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο
Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο
Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα