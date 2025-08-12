Μπλακ - άουτ στο πλοίο «Ιονίς» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου - Εφτασε με ασφάλεια στο Λαύριο

Μπλάκ άουτ σημειώθηκε στο επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίοτο μεσημέρι της Τρίτης, μεταξύκαιΤο «», που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο απόπρος, έμεινε ακυβέρνητο στο σημείο όπου έπνεαν άνεμοι 6-7 μποφόρ. Ειδοποιήθηκε ο θάλαμος επιχειρήσεων του υπουργείου και το Λιμενικό και σήμανε συναγερμός, καθώς στο πλοίο επέβαιναν 183 επιβάτες και 25μελές πλήρωμα και οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν οι καλύτερες.Προς το σημείο κινήθηκαν άμεσα ένα ρυμουλκό, δύο πλωτά του Λιμενικού και παραπλέοντα σκάφη. Ωστόσο το πλήρωμα κατάφερε να επισκευάσει μερικώς την βλάβη και το πλοίο κινήθηκε πλέον με δικές του δυνάμεις αλλά με μειωμένη ταχύτητα (λειτουργεί η μια μηχανή) προς το λιμάνι του Λαυρίου.Οι επιβάτες παρέμειναν ασφαλείς σε όλη τη διάρκεια του συμβάντος, ενώ οι λιμενικές αρχές παρακολουθούσαν στενά την πορεία του πλοίου μέχρι την ασφαλή προσέγγισή του στο Λαυρίου, κάτι που τελικά έγινε στις 16:45.Στο λιμάνι του Λαυρίου περίμενε το πλοίο ρυμουλκό που θα το βοήθησε στη διαδικασία πρόσδεσης.