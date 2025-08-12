Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.
Συνελήφθη 18χρονος σε οικοδομή με 213 γραμμάρια κάνναβης στην Ιεράπετρα
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας
Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Ιεράπετρα της Κρήτης η αστυνομία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί έλεγξαν τον νεαρό, καθώς έβγαινε από την οικοδομή, και εντοπίστηκε και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικοδομή, η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:
- 213,7 γραμμάρια κάνναβης
- 1 Ηλεκτρονική ζυγαριά
- 1 Συσκευή αεροστεγούς σφραγίσματος
Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.
