ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα

Συνελήφθη 18χρονος σε οικοδομή με 213 γραμμάρια κάνναβης στην Ιεράπετρα
ΕΛΛΑΔΑ
Κρήτη Λασίθι Αστυνομία Κάνναβη Ναρκωτικά Σύλληψη

Συνελήφθη 18χρονος σε οικοδομή με 213 γραμμάρια κάνναβης στην Ιεράπετρα

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας

Συνελήφθη 18χρονος σε οικοδομή με 213 γραμμάρια κάνναβης στην Ιεράπετρα
Στη σύλληψη ενός 18χρονου προχώρησε το μεσημέρι της Δευτέρας (11/8) στην Ιεράπετρα της Κρήτης η αστυνομία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών ουσιών και όπλων.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι αστυνομικοί έλεγξαν τον νεαρό, καθώς έβγαινε από την οικοδομή, και εντοπίστηκε  και κατασχέθηκε μικροποσότητα κάνναβης. Στη συνέχεια ακολούθησε έρευνα στην οικοδομή, η οποία χρησιμοποιούνταν ως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών κατά τη διάρκεια της οποίας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά:

- 213,7 γραμμάρια κάνναβης

- 1 Ηλεκτρονική ζυγαριά

- 1 Συσκευή αεροστεγούς σφραγίσματος

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιεράπετρας.

Ειδήσεις σήμερα:

No panties in Zante: Oι διακοπές της ακολασίας των -κυρίως Άγγλων- τουριστών - Δείτε βίντεο

Άγριο ξύλο σε πανηγύρι στα Σιταράλωνα Αγρινίου με τη Γωγώ Τσαμπά - Δείτε βίντεο

Έκθεση της ΕΛΑΣ: Από Ρομά το 53% των κλοπών και των διαρρήξεων

Thema Insights

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Η γενιά του "τώρα": Πώς η άμεση ικανοποίηση αλλάζει τον τρόπο που ζούμε

Τα θέλουμε όλα και τα θέλουμε τώρα. Τι σημαίνει αυτό για το παρόν και το μέλλον μας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης