Τουρίστας πήγε να βγάλει φωτογραφία και έπεσε από τον Λυκαβηττό - Βίντεο από το σημείο
Τουρίστας πήγε να βγάλει φωτογραφία και έπεσε από τον Λυκαβηττό - Βίντεο από το σημείο
Άμεσα ανταποκρίθηκε το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική - Είπε ο ίδιος στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως έπεσε καθώς προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς
Ένα σοβαρό ατύχημα με πτώση άνδρα από μεγάλο ύψος στον Λυκαβηττό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης.
Ο τουρίστας που κατά τις πρώτες πληροφορίες είναι 25 με 30 ετών, έπεσε στο κενό από το άκρο του προαυλίου του Άη Γιώργη, όπου είναι τοποθετημένη μια μαρμάρινη πλάκα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να είπε στους διασώστες του ΕΚΑΒ πως έπεσε καθώς προσπαθούσε να βγάλει φωτογραφία, ενώ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Γεννηματάς σε καλή κατάσταση.
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έπεσε πρώτα στα βράχια που είναι από κάτω και στη συνέχεια στο πλακόστρωτο. Άτομα που ήταν στο σημείο κάλεσαν το 112 και στην περιοχή έφτασε πρώτα μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, μαζί με δυνάμεις της Πυροσβεστικής.
Ταυτόχρονα, αστυνομικοί διέκοψαν για λίγο την πρόσβαση στον Άη Γιώργη, ενώ δημοτικοί αστυνομικοί έκλεισαν τον δρόμο από το θέατρο.
Οι πυροσβέστες, με διασωστικό εξοπλισμό, και τη συνδρομή του ΕΚΑΒ προσέγγισαν τον τραυματία και τον απομάκρυναν από το σημείο.
Για να μην ταλαιπωρηθεί περαιτέρω χρησιμοποίησαν το τελεφερίκ για να τον παραδώσουν σε ασθενοφόρο ΕΚΑΒ.
