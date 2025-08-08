Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στην οδό Προφήτη Ηλία, στην Κηφισιά.
Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (7/8).
Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.
Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
