Νεκρή ηλικιωμένη από φωτιά στο σπίτι της στην Κηφισιά

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε ηλικιωμένη γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε οικία, στην οδό Προφήτη Ηλία, στην Κηφισιά.Για την πυρκαγιά ειδοποιήθηκε η πυροσβεστική, κατά τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής (7/8).Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα και εθελοντές.Για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.