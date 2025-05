Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

…που είναι στην κορυφή και της Ελληνικής αγοράς,

Η Škoda συνδυάζει την παραδοσιακή πρακτικότητα και ευχρηστία με τον πιο προσιτό χαρακτήρα ενός B-SUV και ανοίγει την πόρτα για τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση σε μεγαλύτερο κοινό.Η γοητεία τoυ V12 της Ferrari ενισχύεται με την ελευθερία και την απόλαυση της ανοιχτής οροφής.Δύο σκληροπυρηνικά hot hatch μας θυμίζουν πως η αναλογικότητα της οδήγησης παραμένει μια αξεπέραστη αρετή.Η ηλεκτρική G-Class ρίχνεται στην περιπέτεια και δηλώνει πως το μέλλον των ασυμβίβαστων εκτός δρόμου ικανοτήτων είναι ηλεκτρικό.Το μεγαλύτερο μοντέλο στην Ιστορία της Dacia φέρνει στα C-SUV την πετυχημένη συνταγή που έχει ως βάση το εξαιρετικό value for money.Το νέο «μικρό» της smart αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια τη φιλοσοφία και τις φιλοδοξίες της εταιρείας στην εποχή της ηλεκτροκίνησης.Το ευρωπαϊκό best seller της Ford περνά στην εποχή της ηλεκτροκίνησης διατηρώντας αναλλοίωτη την οδηγοκεντρική φιλοσοφία του.Η αμιγώς ηλεκτρική εκδοχή του Vitara είναι ένα εντελώς νέο μοντέλο, με δικό του χαρακτήρα και ρόλο στην γκάμα της Suzuki.Το ηλεκτρικό κουπέ SUV της CUPRA δίνει μια ξεκάθαρη ερμηνεία της φιλοσοφίας της ισπανικής εταιρείας.JEEP AVENGER 4xeAUDI A5 2.0 TDI MHEV plus QUATTROSUBARU FORESTER 2.0i e-BoxerHYUNDAI i20 1.0 48V 7DCT vs VW POLO 1.0 TSI DSG