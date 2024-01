Μικροί εξερευνητές κάνουν τον κόσμο μας καλύτερο με τη δύναμη της τεχνολογίας

Sponsored ContentΌταν ο Νίκος Ευστρατίου και ο Βαγγέλης Ιορδάνου, ονειρεύτηκαν να κάνουν κάτι για τις δασικές πυρκαγιές που έκαιγαν κάθε καλοκαίρι στο νησί της Λέσβου, το Ίδρυμα Vodafone ήταν δίπλα τους σε κάθε βήμα: χάρη στον Πανελλήνιο Διαγωνισμό, οι δύο μαθητές Λυκείου του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης, σε συνεργασία με τον καθηγητή τους Παναγιώτη Μανιάτη, απέκτησαν ελεύθερη πρόσβαση σε εργαλεία και νέες τεχνολογίες και κατασκεύασαν ένα μικρό ηλεκτρικό αυτόνομο αεροσκάφος που εντοπίζει τυχόν φωτιές, προειδοποιώντας εγκαίρως την Πυροσβεστική Υπηρεσία 24 ώρες το 24ωρο.Έτσι και φέτος, για άλλη μια χρονιά, ο, καλεί μαθητές και μαθήτριες Γυμνασίου και Λυκείου να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους και να λύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητας και του τόπου τους με μια δική τους κατασκευή ή τεχνολογική εφαρμογή. Νέοι και νέες από κάθε μέρος της Ελλάδας που φαντάζονται κάπως διαφορετικά τη ζωή τους μπορούν να διεκδικήσουν την αλλαγή, με τους καθηγητές τους σε ενεργό ρόλο δίπλα τους και όχι στην έδρα απέναντί τους. Οι δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι ίδιοι αλλά και οι συνάνθρωποί τους μετατρέπονται σε έναν γρίφο προς αποκωδικοποίηση, μια δοκιμασία που θα τους φέρει πιο κοντά στον μαγικό κόσμο των δεξιοτήτων STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).Σπασμένα πεζοδρόμια ακατάλληλα για αναπηρικά αμαξίδια και καρότσια;στα αστικά λεωφορεία; Τσίχλες και λιωμένες τούρτες σε; Οι νέοι και οι νέες της χώρας έχουν τη λύση και το Ίδρυμα Vodafone το ξέρει καλά και τους εμπιστεύεται. Για αυτό και τους δίνει το βήμα, τα εφόδια και το χρονικό περιθώριο να τη δοκιμάσουν, να την αναπτύξουν και να την τελειοποιήσουν. Οι σύγχρονοι υπερήρωες πηγαίνουν σχολείο και ο κρυπτονίτης δεν τους νικά: υπέρυθρες ακτινοβολίες, αλγόριθμοι και ρομπότ θα τον εξουδετερώσουν.Το πρόγραμμα Generation Next στέκεται δίπλα στα σχολεία και λειτουργεί υποστηρικτικά ως ένας πολύτιμος εκπαιδευτικός θεσμός. Αν λοιπόν οι μαθητές του 5ου ΓΕΛ Μυτιλήνης εντόπισαν τη λύση για τις δασικές πυρκαγιές του νησιού τους στον ουρανό, οι μαθητές του 7ου Πειραματικού Γυμνασίου Καλαμάτας εμπνεύστηκαν τηγια τη μετακίνηση των ανθρώπων με κινητικά προβλήματα από το διάστημα. Ακολουθώντας συγκεκριμένες τεχνολογίες αεροναυτικής, κατασκεύασαν ένα όχημα, του οποίου το αρθρωτό μπροστινό τμήμα σχεδιάστηκε με βάση τα Rover εξερεύνησης που ταξιδεύουν στον Άρη και τη Σελήνη. Αν ένα Rover μπορεί να κινηθεί σε ακατοίκητες και δυσπρόσιτες εκτάσεις, δεν θα μπορεί αντίστοιχα να προσφέρει ελευθερία και άνεση μετακίνησης σε συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη;Το σπουδαίο επομένως, με τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Generation Next είναι το ότι ανοίγει διάπλατα την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και κατ’ επέκταση στη δυνατότητα για ένα καλύτερο αύριο σε όλους και όλες ανεξαιρέτως. Μαθητές και μαθήτριες που επιθυμούν να δουν τα όνειρά τους να εκπληρώνονται, μπορούν να σχηματίσουν τη δική τους ομάδα με επικεφαλής έναν ή μία εκπαιδευτικό που θα δηλώσει συμμετοχή έως τις 4 Μαρτίου 2024 και θα υποβάλει το project έως τις 28 Απριλίου 2024. Μέσα από τον πειραματισμό, τη συνεργασία και την πραγματική ανάγκη να βρεθεί λύση σε κάποιο πρόβλημα, η μάθηση θα μετατραπεί σε μια διασκεδαστική εμπειρία και ο «απόμακρος» κόσμος της τεχνολογίας και της ψηφιακής πραγματικότητας θα ανοίξει τις πόρτες του να υποδεχτεί τις πρωτοποριακές ιδέες των τολμηρών «εξερευνητών του σήμερα».

Και αν το ταξίδι μοιάζει ήδη γοητευτικό, ο προορισμός είναι απίστευτος. Οι ομάδες που θα λάβουν μέρος στον διαγωνισμό διεκδικούν φανταστικά δώρα, ενώ η νικήτρια ομάδα θα έχει τη μοναδική ευκαιρία να επισκεφτεί για τρεις ημέρες το CERN (Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών) στην Ελβετία.Ο κόσμος εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς και οι νέες τεχνολογίες εντυπωσιάζουν τους πάντες. Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), εικονική πραγματικότητα, αλγόριθμοι, όλα φαντάζουν απάτητα εδάφη για λίγους και εκλεκτούς. Χάρη όμως στο Generation Next αυτό αλλάζει και η νέα γενιά που θέλει, τώρα μπορεί να κάνει τη διαφορά: στα χέρια της τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας γίνονται σενάρια επιστημονικής πραγματικότητας και όπως ήδη αποδεικνύεται έχουν και καλό τέλος.Ο Μανώλης, ο Γιώργος, η Ασπασία, ο Θεόφιλος, ο Δημήτρης, ο Αχιλλέας, η Μελίνα, η Τριαντάφυλλη, η Ιωάννα, ο Κυριάκος, είναι μερικά από τα παιδιά που έκαναν το βήμα, δήλωσαν συμμετοχή και πήραν τη ζωή τους στα χέρια τους. Θα μπει και το δικό σου όνομα ανάμεσα στα δικά τους; Πάρε μέρος στον πιο συναρπαστικό, μπες στο μικροσύμπαν του Generation Next για να ανακαλύψεις τί σημαίνει STEM, καιθα πειραματιστείς με νέα εργαλεία για να κάνεις τις πιο απίθανες ιδέες σου πραγματικότητα!To Generation Next είναι το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακών Δεξιοτήτων του Ιδρύματος Vodafone, που προσφέρει ελεύθερη πρόσβαση στην STEM εκπαίδευση και στις νέες τεχνολογίες σε μαθητές και εκπαιδευτικούς από όπου και αν βρίσκονται στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα το Πρόγραμμα, με επίκεντρο την ψηφιακή πλατφόρμα, μετρά περισσότερους από 112.000 ωφελούμενους και 721 καινοτόμα projects μαθητών. Μέσα από το Generation Next, μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τις νέες τεχνολογίες, να πειραματιστούν με τα ψηφιακά εργαλεία, να εμπνευστούν και να δημιουργήσουν καινοτόμες ιδέες για το κοινό καλό, δημιουργώντας έτσι ένα καλύτερο αύριο για όλους. Αξίζει να αναφερθεί πως το Πρόγραμμα Generation Next έχει λάβει την επίσημη έγκριση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για όλες τις εκπαιδευτικές δράσεις του κατά το σχολικό έτος 2023-2024. Συγκεκριμένα, υπό την έγκριση τελεί όλο το εκπαιδευτικό υλικό που περιλαμβάνεται στην πλατφόρμα, ο 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Generation Next που υλοποιείται και τη φετινή σχολική χρονιά καθώς και τα δωρεάν εξωσχολικά εργαστήρια STEM που υλοποιούνται σε απομακρυσμένες ή αποκεντρωμένες περιοχές της χώρας μας.Το πρόγραμμα είναι μια πρωτοβουλία του Ιδρύματος Vodafone και υλοποιείται σε συνεργασία με τονκαι την ακαδημαϊκή συμβολή της