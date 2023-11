Αυτή την Κυριακή με το Πρώτο Θέμα

«Αιμάτινος Αετός»

Συναντάμε την Josephine Skriver, το σούπερ μοντέλο από τη Δανία που φωτογραφίζεται αποκλειστικά για το ελληνικό Marie Claire.Ενώ με έμπνευση από τα 80ς, οι πέρλες και οι φλατ γόβες μας επιστρέφουν στην ποπ αθωότητα της εποχής.Ο τελευταίος μήνας της χρονιάς μας κάνει πάντα χαρούμενες και έτοιμες για πάρτι όλη μέρα.Όμως ο Δεκέμβριος είναι και κατεξοχήν ο μήνας για θεατρικές βραδιές και άλλες εξορμήσεις:Ο Bασίλης Χαραλαμπόπουλος, λίγο πριν την πρεμιέρα του Underground, υπογραμμίζει τη σημασία του να γεμίζεις τη ζωή των συνανθρώπων σου με φως.Την ίδια στιγμή που η Ελένη Ουζουνίδου με την ήρεμη δύναμη που εκπέμπει, αποδεικνύει περίτρανα πόσο τυχεροί είναι όσοι λατρεύουν τη δουλειά τους.Ο Βασίλης Λούρας, δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Μαίρη, Μαριάνα, Μαρία: Τα άγνωστα ελληνικά χρόνια της Κάλλας», μας μιλά με αφορμή την παγκόσμια πρεμιέρα, στις 2 Δεκεμβρίου, ημερομηνία γέννησης της Ελληνίδας ντίβας.Η καινούργια ταινία της Κέιτ Γουίνσλετ, Lee, είναι μία βιογραφία της ατρόμητης Αμερικανίδας φωτογράφου Λι Μίλερ, που κατέγραψε με τη φωτογραφική της κάμερα μερικές από τις πιο καθοριστικές στιγμές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.Εδώ στο Marie Claire Greece, δεν μπορεί να μείνουμε αμέτοχοι ή σιωπηλοί όταν γύρω μας συμβαίνει ένας πόλεμος.Αναζητήσαμε τις γυναίκες που ρισκάρουν τη σωματική ακεραιότητα και τη ζωή τους για την ειρήνη, τις Παλαιστίνιες και Ισραηλινές ακτιβίστριες των γυναικείων οργανώσεων Women of Wage Peace και Women of the Sun, που ενώνουν τις δυνάμεις τους για την ελευθερία στην περιοχή της Γάζας.Συνομιλήσαμε με τη Μαριάννα Σπρινγκ του BBC, που ασχολείται αποκλειστικά με την επαλήθευση ειδήσεων και την πάταξη της παραπληροφόρησης στα social media για να έρθουμε πιο κοντά στην αλήθεια όσων συμβαίνουν.Εντωμεταξύ, στην Ελλάδα, η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σοφία Βούλτεψη και η εκπρόσωπος της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες Maria Clara Martin μας εξηγούν τον τρόπο με τον οποίο αλλάζουν τη ζωή των προσφύγων στην Ελλάδα και τη σημασία της συμμετοχής τους στην ελληνική παιδεία.Τέλος, γιορτές χωρίς έξτρα φροντίδα ομορφιάς δεν γίνονται!Αντιμετωπίζουμε σωστά τα πιο συνηθισμένα προβλήματα για υγιή και λαμπερά μαλλιά.Δοκιμάζουμε look που μας θυμίζουν ότι το μακιγιάζ πρέπει να είναι συνώνυμο της ελευθερίας.

Με την υπογραφή ενός από τους κορυφαίους συγγραφείς του είδους, του Craig Russell, το Πρώτο ΘΕΜΑ θα προσφέρει στους αναγνώστες του τα καταπληκτικά βιβλία «Αιμάτινος Αετός», «Το Παραμύθι του Θανάτου», «Αιώνιος» και «Το Καρναβάλι του Τρόμου».



Αρχίζοντας από αυτή την Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2023, μαζί με το ΘΕΜΑ έρχεται το συναρπαστικό μυθιστόρημα «Αιμάτινος Αετός», με κεντρικό ήρωα τον μυθικό αστυνόμο Γιαν Φάμπελ, ο οποίος προσπαθεί να λύσει έναν γρίφο -πριν να είναι πολύ αργά. Ενδεικτικό της μοναδικής, εξαιρετικά εκλεπτυσμένης προσέγγισης του Craig στο αστυνομικό θρίλερ, αποτελεί το γεγονός ότι ο «Αιμάτινος Αετός» είναι εμπνευσμένος από μια παμπάλαιη μυστικιστική (και ακραία βίαιη) τελετή των Βίκινγκς.



Το δεύτερο βιβλίο της σειράς με μερικά από τα καλύτερα έργα του Craig Russell είναι «Το Παραμύθι του Θανάτου», μετά από την ανάγνωση του οποίου κανείς δεν μπορεί να αντιμετωπίζει πια τα παραμύθια σαν αθώες αλληγορικές διηγήσεις.



Θα ακολουθήσει ο «Αιώνιος», στο οποίο ο Russell αφήνει τη φαντασία του εντελώς ελεύθερη, να εξερευνήσει τα όρια μιας περιοχής όπου ο χρόνος καταργείται. Και ένα μουμιοποιημένο σώμα από κάποια πανάρχαια εποχή, συνδέεται με τη σύγχρονη τρομοκρατία.



Τέλος, το κουαρτέτο των βιβλίων του Craig Russell θα ολοκληρωθεί με «Το Καρναβάλι του Τρόμου», ένα καθηλωτικό θρίλερ γύρω από το ανθρωποκυνηγητό που εξαπολύει ο Γιαν Φάμπελ για τη σύλληψη ενός κατά συρροή δολοφόνου, ο οποίος τα τελευταία τρία χρόνια χτυπά κατά την έναρξη του φημισμένου Καρναβαλιού της Κολονίας.



Η καλύτερη τετραλογία μυθιστορημάτων θρίλερ, δια χειρός του Craig Russell έρχεται στο Πρώτο ΘΕΜΑ. Μην τη χάσετε!



Αυτή την Κυριακή, το συγκλονιστικό θρίλερ «Αιμάτινος Αετός»



Πώς μπορεί ένας διώκτης του εγκλήματος να εντοπίσει έναν αδίστακτο δολοφόνο που δεν αφήνει κανένα ίχνος, αλλά με θύματα που επίτηδες μοιάζουν μεταξύ τους; Ποιο είναι το κίνητρο ενός τέτοιου αιμοσταγούς τέρατος; Τα ίχνη του κακού βρίσκονται στα έγκατα της ανθρώπινης ψυχής -και μόνο εκεί.



Με τον «Αιμάτινο Αετό», ο Craig Russell έβαλε τη σφραγίδα του σε ολόκληρο το είδος του σύγχρονου θρίλερ, προσφέροντας στο αναγνωστικό κοινό ένα βιβλίο συνταρακτικό και πολυδιάστατο. Κεντρικός ήρωας είναι ο -Γερμανός αλλά σκοτσέζικης καταγωγής- Γιαν Φάμπελ, πολύπειρος ντετέκτιβ του τμήματος ανθρωποκτονιών στην αστυνομία του Αμβούργου. Ο Φάμπελ ένας χαρακτήρας περίπλοκος και αντιφατικός, καθώς βαδίζει μόνιμα στο μεταίχμιο ανάμεσα στο συναίσθημα και την απόλυτη ψυχρότητα του επαγγελματία ερευνητή.

Η ιστορία του «Αιμάτινου Αετού» ξεκινά από ένα αινιγματικό ηλεκτρονικό μήνυμα που φτάνει στον υπολογιστή του Γιαν Φάμπελ ένα πρωί, στην αρχή του καλοκαιριού.



Αποστολέας είναι κάποιος που κρύβεται πίσω από το ψευδώνυμο «Γιος του Σβεν» και περιπαίζει τον Φάμπελ γράφοντας ότι «είναι παράξενο πράγμα ο χρόνος, έτσι δεν είναι; Εγώ γράφω κι εσύ διαβάζεις και μοιραζόμαστε την ίδια στιγμή. Κι όμως, ενώ γράφω ετούτα τα λόγια, 'Χερ Χαουπτκομισάρ', εσύ κοιμάσαι και το επόμενο θύμα μου ζει ακόμα. Όταν τα διαβάζεις, είναι πια νεκρή. Ο χορός μας συνεχίζεται. Πέρασα όλη μου τη ζωή στην άκρη των φωτογραφιών άλλων ανθρώπων. Απαρατήρητος. Τώρα όμως το μεγαλείο αστράφτει μέσα από εμένα -αν και εγώ δεν είμαι παρά το εργαλείο, το μέσο. Τώρα είναι ιερό καθήκον, αποστολή μου, να συνεχίσω -ακριβώς όπως είναι δικό σου καθήκον να με σταματήσεις. Θα σου πάρει πολύ καιρό να με βρεις, χερ Φάμπελ. Αλλά προτού το κάνεις, εγώ θα έχω ανοίξει διάπλατα και μακριά τα φτερά του αετού.



Θα έχω αφήσει τη σφραγίδα μου, με αίμα, στο ιερό χώμα μας. Μπορείς να με σταματήσεις, αλλά δεν θα μπορέσεις ποτέ να με πιάσεις. Θα πάψω να βρίσκομαι στην άκρη των φωτογραφιών άλλων ανθρώπων. Είναι σειρά μου να βρεθώ στο κέντρο». Τι θα μπορούσε να ακολουθήσει; Στην ιδέα του τρόμου και της παράνοιας, ο Γιαν Φάμπελ ανατριχιάζει. Και, μαζί του, εκατομμύρια αναγνώστες σε όλο τον κόσμο.



Craig Russell: Ένας δαιμόνιος συγγραφέας αστυνομικών θρίλερ και παγκόσμιων μπεστ-σέλερ βραβευμένος από τη Γερμανική Αστυνομία!



Αποτελώντας μια εντελώς ιδιότυπη περίπτωση, ο Craig Russell κατέκτησε παγκόσμια επιτυχία και φήμη ως συγγραφέας αστυνομικών θρίλερ, τα οποία έχουν συναρπάσει εκατομμύρια αναγνώστες ανά την υφήλιο, καθώς έχουν μεταφραστεί σε 25 χώρες. Κάποια από αυτά, μάλιστα, έχουν διασκευαστεί σε σενάρια για ταινίες και τηλεοπτικές σειρές.

Ο Russell γεννήθηκε το 1956 στο Φάιφ της Σκωτίας και εντάχθηκε στο τοπικό σώμα της αστυνομίας, πριν αφυπηρετήσει και δοκιμάσει να ξεκινήσει μια καινούργια επαγγελματική καριέρα στον κλάδο της διαφήμισης, υπό την ιδιότητα του κειμενογράφου και επικεφαλής δημιουργικού.



Ένα από τα ασυνήθιστα προσόντα του, είναι ότι μιλά απταίστως γερμανικά και έχει μελετήσει εις βάθος τη μεταπολεμική ιστορία της Γερμανίας. Γι' αυτό, άλλωστε, πολλά από τα μυθιστορήματά του εκτυλίσσονται επί γερμανικού εδάφους και, φυσικά, έχουν ως πρωταγωνιστή τον φανταστικό αστυνόμο του τμήματος ανθρωποκτονιών στην αστυνομία του Αμβούργου, Γιαν Φάμπελ.



Και, πέραν των δεκάδων σημαντικών διακρίσεων που έχει κατά καιρούς κερδίσει για το έργο του, ο Craig Russell είναι ο μόνος μη Γερμανός, ο οποίος τιμήθηκε με το βραβείο Polizeistern από την (αληθινή) αστυνομία του Αμβούργου.



Αυτή και μόνον η βράβευση θα ήταν αρκετή για να σκιαγραφήσει το πόσο σημαντικός και χαρισματικός είναι ο Craig Russell!



4. To διεθνές lifestyle περιοδικό GALA

και στις δύο εκδόσεις (4,25€ - 2€)



Διαβάστε στο GALA αυτής της Kυριακής:



Στον χαρούμενο κόσμο της Tricia Guild

Η διάσημη σχεδιάστρια ξέρει πώς να δημιουργεί τα σπίτια της ευτυχίας







Αφιέρωμα Deco



Winter tales





Οι hot τάσεις



Τα masterpieces



Οι top σχεδιαστές





Ralph Lauren

Στις βίλες του αμερικάνικου ονείρου



O σταρ-δημιουργός μάς προσκαλεί στις κατοικίες που μεταμόρφωσε με έπιπλα και είδη από τις συλλογές του για το σπίτι



Αλεξ Παπαχρηστίδης

Ο εξπέρ του interior design



Ο Ελληνας διακοσμητής συγκαταλέγεται στους 25 κορυφαίους παγκοσμίως και μερικά από τα ωραιότερα σπίτια σε Νέα Υόρκη και Χάμπτονς φέρουν την υπογραφή του



Ακόμα:



Φάρμα στα Μεσόγεια

Φύση & βιωσιμότητα στο πιάτο



Κάστρο Χάουαρντ

Ενα ανάκτορο για το πάρτυ του Armani



Anantara Grand Hotel Krasnapolsky

Μπελ Επόκ στο Αμστερνταμ



To Gala είναι ένας εμβληματικός τίτλος με διεθνή ακτινοβολία, που ήδη κυκλοφορεί σε πέντε χώρες του κόσμου. Παράγει περιεχόμενο υψηλής ποιότητας, συνεργάζεται με διεθνείς φωτογράφους και καταξιωμένους δημοσιογράφους ενώ δημιουργεί παγκόσμιες αποκλειστικότητες με ρεκόρ αναδημοσιεύσεων στα social media.

Το Gala είναι ένα περιοδικό που έχει ταυτιστεί με την αισθητική αρτιότητα, την αξιοπιστία και το αυθεντικό στυλ, στοιχεία που το κάνουν να διαφέρει.



Το Gala, η πιο πολυτελής έκδοση που έγινε ποτέ, κυκλοφορεί τόσο με την απλή έκδοση της εφημερίδας (2,00€) όσο και με την έκδοση με τις προσφορές (4,25€) και αποτελεί το κεντρικό ένθετό της εφημερίδας, που απευθύνεται σε γυναίκες και άντρες αναγνώστες.



3. Το εβδομαδιαίο περιοδικό «ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ», με 32 σελίδες με πρωτότυπα και αδημοσίευτα σταυρόλεξα και sudoku.



Και αυτή την Κυριακή με το ΘΕΜΑ -στην απλή έκδοση των 2 ευρώ- ένα περιοδικό 32 σελίδων για τον ελεύθερό σας χρόνο.

ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΟ, ένα περιοδικό με πρωτότυπα και αδημοσίευτα ΣΤΑΥΡΟΛΕΞΑ και SUDOKU έξυπνα, εύκολα, μέτρια, δύσκολα, πολύ δύσκολα, κανονικά, σκανδιναβικά, αμερικανικά, τριφασικά, από τους καλύτερους επαγγελματίες δημιουργούς, για να γυμνάζετε το μυαλό σας.