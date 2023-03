Η ιστορικός Μαρία Ευθυμίου και ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος συνομιλούν για την τεχνολογία και τους «Αϊνστάιν» της ελληνικής οικογένειας

Με τεράστια επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο The Leaders Live by ImpacTalk.gr το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 21 Μαρτίου στο γεμάτο Συνεδριακό Κέντρο Αρχαίου Ελαιώνα, το οποίο βρίσκεται στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.Μάλιστα η ιστορικός, συγγραφέας και καθηγήτρια του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου και ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος συνομίλησαν για τον Άνθρωπο, το Παρόν και το Μέλλον. Την συζήτηση συντόνισε ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Μάκης Προβατάς. Η κυρία Ευθυμίου και ο κ. Ράμφος αφότου αντάλλαξαν απόψεις και βιώματα από την προσωπική τους ζωή και απάντησαν σε ερωτήσεις που τους υπέβαλαν οι εκατοντάδες φοιτητές που γέμισαν τον χώρο όπου πραγματοποιήθηκε η σύζητηση.Οι ερωτήσεις είχαν ως άξονες:• το Χρόνο, το Παρόν και το Μέλλον• την τεχνητή νοημοσύνη και τη νέα ηθική• τις αξίες που οφείλουν να διακρίνουν το σύγχρονο άνθρωπο• την ηγεσία και τα σύμβολα που τη χαρακτηρίζουν• τον ατομικισμό και την ομαδικότητα.Η Μαρία Ευθυμίου και ο Στέλιος Ράμφος απάντησαν με αμεσότητα - στο κοινό που παρακολουθούσε δια ζώσης και μέσω live streaming - στην ερώτησηΑπό την πλευρά της η Μαρία Ευθυμίου υπογράμμισε πως «πολιτισμός είναι να μην έχεις στη διαπασών τη μουσική, όταν ο άλλος κοιμάται», ενώ από την πλευρά του ο Στέλιος Ράμφος υποστήριξε ότι «η τεχνολογία είναι πολύτιμο εργαλείο, αλλά δίκοπο, όπως όλα στη ζωή».

«Αν ποτέ γίνει τεράστια καταστροφή, εκείνοι που θα επιβιώσουν θα είναι οι λιγότερο εξελιγμένοι πολιτισμοί, οι φυλές χωρίς ηλεκτρισμό. Όλοι οι υπόλοιποι θα είμαστε ανάπηροι» είπε η Μαρία Ευθυμίου και συμπλήρωσε πως «είμαστε αυτάρεσκο είδος. Είμαστε μικροί θεοί αλλά όχι τόσο αυτοκτονικοί και ανόητοι».«Κάθε κινητό ανανεώνεται κάθε χρόνο. Ο Παρθενώνας δεν χρειάζεται ανανέωση. Έχουμε να κάνουμε με δύο κόσμους: έναν διαρκείας και έναν που χρήζει ανανέωσης. Όταν το τώρα γίνεται σύμβολο, τότε χανόμαστε», είπε ο Στέλιος Ράμφος.«Νιώθουμε ανασφαλείς διότι υπάρχουν δυνάμεις εκτός του ελέγχου μας. Ας έχουμε συνείδηση ότι εμπεριέχουμε το φόβο, ότι είναι τμήμα της ζωής και τον χειριζόμαστε», σχολίασε η κυρία Ευθυμίου.«Επαναστατικό είναι ό,τι μας βάζει μπροστά στο νόημα των πραγμάτων», είπε ο Στέλιος Ράμφος και στη συνέχεια η κυρία Ευθυμίου ανέφερε πως «το καίριο είναι η αξιοπρεπής διαβίωση του ανθρώπου, ώστε να νιώσει ασφαλής. Τα υπόλοιπα πλάθονται».«Όταν ένα παιδί μεγαλώνει μέσα στο φρούριο της ελληνικής οικογένειας ως Αϊνστάιν στην απόλυτη μοναδικότητα, διαμορφώνει τη μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του. Το ζητούμενο είναι ο νέος να ανοίξει τα φτερά του» κατέληξε ο Στέλιος Ράμφος.Πρόκειται για την Ελληνική ανοιχτή κοινότητα έμπνευσης. Το ImpacTalk είναι ένας ανθρωποκεντρικός οδηγός κατανόησης της τέχνης της ζωής, της εξέλιξης, της επιτυχίας, της ηγεσίας. Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον που διαρκώς μεταβάλλεται και καθημερινά υπερπληροφορεί, το ImpacTalk επικεντρώνεται στην ουσία της γνώσης, με κοινό παρανομαστή τον Ελληνισμό και την Ηγεσία. Τα μέλη της κοινότητας του ImpacTalk λαμβάνουν συμμετοχή σε έναν ανοιχτό διάλογο εξερεύνησης της ανθρώπινης δημιουργίας, σε όλα τα πεδία δράσης και έκφανσής της.Όσον αφορά τα The Leaders Live by ImpacTalk.gr πρόκειται για τον νέο μεγάλο θεσμό που φέρνει κοντά και σε ζωντανό διάλογο Ηγέτες από τους χώρους του Επιχειρείν, του Πολιτισμού, του Αθλητισμού, της Επιστήμης και της Οικονομίας προκειμένου να εμπνεύσουν τη νέα γενιά με τις γνώσεις, τα βιώματα και την εμπειρία ζωής τους.Τα The Leaders Live by ImpacTalk.gr θα διεξάγονται ενώπιον κοινού και θα μεταδίδονται ζωντανά μέσω της πλατφόρμας του ImpacTalk επιβεβαιώνοντας το λόγο δημιουργίας του, τη μετάδοση της μάθησης και της έμπνευσης.