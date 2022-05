Οι οδηγοί της F1 στη Μύκονο για... ποδοσφαιρικό αγώνα

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ύστερα από 15 χρόνια, η Nazionale Piloti, η ποδοσφαιρική ομάδα των οδηγών της Formula 1, ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Ελλάδα. Στο περιθώριο του αγώνα, που πραγματοποιήθηκε στομε αντίπαλο την Star Team For The Children και παρουσία του Πρίγκιπα Αλβέρτου, πλήθυναν οι συζητήσεις σχετικά με την πρωτοβουλία του εκπροσώπου της Nazionale Piloti, Κωνσταντίνου Μαστοράκη, να φέρει ξανά τους κορυφαίους πιλότους στη χώρα μας. Και το φιλόδοξο σχέδιο, αποκτά σιγά-σιγά σάρκα και οστά.Οι, ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής Fernando Alonso της Alpine, ο Pierre Gasly της Scuderia AlphaTauri, οδηγοί άλλων κατηγοριών όπως ο Maro Engel και ο Giancarlo Fisichella αλλά και βετεράνοι οδηγοί όπως ο Tonio Liuzzi, o Ivan Capelli κ.α. αποδέχθηκαν την πρόσκληση να επιστρέψουν στην Ελλάδα, για έναν ποδοσφαιρικό αγώνα που θα ενισχύσει το έργο του Οράματος Ελπίδας. Με το ραντεβού να δίνεται για την κοσμοπολίτικη Μύκονο, κατά πάσα πιθανότητα στις, επιτρέποντας στους κορυφαίους οδηγούς του κόσμου να απολαύσουν τις ομορφιές του Αιγαίου.Στη συνέντευξη Τύπου του Grand Prix Formula 1 του Μονακό, ο Leclerc απάντησε σε σχετική ερώτηση του δημοσιογράφου του CAR και του gazzetta.gr, Πάνου Σεϊτανίδη: «Η Μύκονος είναι ένα μέρος που αγαπώ και μου αρέσει πολύ να πηγαίνω εκεί και να αποσυνδέομαι από την πίεση της αγωνιστικής σεζόν. Γνωρίζω πως η Nazionale Piloti έχει βοηθήσει το ίδρυμα Όραμα Ελπίδας για τα παιδιά που μάχονται με τον καρκίνο. Είναι πολύ σημαντικό να αγωνιζόμαστε για έναν τέτοιο σκοπό».Μετά το τέλος του αγώνα, με τον Fisichella να ξεδιπλώνει το ταλέντο του και στον χώρο της μουσικής, αφού θα βρεθεί στα deck.Την επόμενη εβδομάδα, ο πρόεδρος της Nazionale Piloti, Mario di Natale, θα επισκεφτεί τη χώρα μας με πρώτη στάση το Ίδρυμα «Όραμα Ελπίδας», ενώ θα ακολουθήσουν επαφές με το Υπουργείο Τουρισμού, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και το Δήμο Μυκόνου. Έπειτα, θα επιθεωρήσει το γήπεδο στο οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί ο αγώνας φιλανθρωπικού χαρακτήρα ώστε να πιστοποιήσει πως υπάρχουν οι ιδανικές συνθήκες για να προχωρήσει η υλοποίηση του project.Όσο για την ελληνική All Star ομάδα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ο Νικος Βέρτης έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή ενώ θα χρειαστούν…που έλαβαν χώρα το 2006 και το 2007, ώστε να προκύψει η τελική σύνθεση.Ραντεβού λοιπόν στη Μύκονο, τον Αύγουστο, για μια ημέρα γεμάτη Formula 1 και Όραμα Ελπίδας.