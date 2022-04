Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η παλαιότερη και πλέον καταξιωμένη στην συνείδηση του φωτογραφικού χώρου στην Ελλάδα έκθεση, η Photovision, προσκαλεί τους φίλους της φωτογραφίας και του βίντεο και τους επαγγελματίες του κλάδου στο γνώριμο χώρο του σταδίου Kλειστού Π. Φαλήρου (Tae Kwon Do) από 8 ως 10 Απριλίου 2022.Στηεκτός από την εμπορική δραστηριότητα από τις μεγαλύτερες και σημαντικότερες εταιρίες του κλάδου που εκθέτουν όλη την γκάμα των προϊόντων τους, συνυπάρχει ισότιμα το καλλιτεχνικό και το ενημερωτικό/επιμορφωτικό στοιχείο με εκθέσεις φωτογραφίας, happenings, διαλέξεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, showcase, σεμινάρια, workshop, live φωτογραφήσεις και πολλές ακόμα εκπλήξεις! Όλες οι δράσεις αθροίζονται για να τεκμηριώσουν πόσο άμεσα ενταγμένη στη φιλοσοφία της Photovision είναι η προβολή και προώθηση της καλλιτεχνικής και επιμορφωτικής διάστασης.Είτε είναι ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες δημιουργοί στη φωτογραφία και το video, υπάρχει κάτι για τον καθένα. Από σεμινάρια για εξοικείωση των απίστευτων δυνατοτήτων της τεχνητής νοημοσύνης στα δημοφιλή προγράμματα επεξεργασίας και διαχείρισης εικόνας Photoshop και Lightroom, ως ειδικές τεχνικές για φωτισμούς και λήψεις όπως food photography, glamour και καλλιτεχνικό γυμνό. Τη δική τους θέση έχουν πολλές εταιρικές εκδηλώσεις για επαγγελματίες ή και για γενικό κοινό, που επισύρουν το γενικό ενδιαφέρον όπως η πρωτοβουλία για το «Σπίτι του Φωτογράφου», η επετειακή εκδήλωση 70 χρόνων από την ίδρυση της Ελληνικής Φωτογραφικής Εταιρίας του αρχαιότερου σωματείου ερασιτεχνών φωτογράφων και πολλές ακόμα...Δείτε αναλυτικά όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο https://photovision.gr/ Παρασκευή 8/4: 13.00 – 21.00Σάββατο 9/4: 11.00 – 21.00Κυριακή 10/4: 11.00 – 21.00Η 14η Photovision 2022 | The Day After συνδιοργανώνεται από την εταιρεία BE BEST & το περιοδικό ΦΩΤΟγράφος και τελεί υπό την αιγίδα του ΣΕΚΑΦ