Άνοιξε νωρίτερα ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης, κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Flyover Δρόμος

Άνοιξε νωρίτερα ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης, κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα

Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα Πανοράματος

Άνοιξε νωρίτερα ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης, κανονικά η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα
Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία στην Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, καθώς από το βράδυ του Σαββάτου αποκαταστάθηκε πλήρως η κίνηση και στα δύο ρεύματα, τα οποία είχαν κλείσει λόγω προγραμματισμένων εργασιών για την κατασκευή του Flyover.

Η άρση των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων έγινε σταδιακά- αρχικά δόθηκε στην κυκλοφορία ο ανατολικός κλάδος, με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική και το αεροδρόμιο, ενώ λίγο αργότερα άνοιξε και ο δυτικός κλάδος, προς Καβάλα και Κατερίνη, επαναφέροντας την ομαλή ροή των οχημάτων σε όλο το μήκος της Περιφερειακής.

Η διακοπή της κυκλοφορίας είχε τεθεί σε ισχύ, προκειμένου να πραγματοποιηθούν εργασίες τοποθέτησης μεταλλικού καλουπιού στη νέα γέφυρα Πανοράματος.

Να σημειωθεί ότι, σύμφωνα με τον αρχικό προγραμματισμό, ο αποκλεισμός της Περιφερειακής Οδού επρόκειτο να διαρκέσει 48 ώρες. Ωστόσο, η ολοκλήρωση των συγκεκριμένων εργασιών επέτρεψαν την επαναλειτουργία του δρόμου πριν από τις αρχικές προβλέψεις.

Thema Insights

Κατάψυξη Ωαρίων: Γιατί όλο και περισσότερες γυναίκες επιλέγουν να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους

Η κατάψυξη ωαρίων αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις της σύγχρονης αναπαραγωγικής ιατρικής, προσφέροντας στις γυναίκες τη δυνατότητα να διατηρήσουν τη γονιμότητά τους και να σχεδιάσουν το μέλλον τους με μεγαλύτερη ελευθερία και αυτονομία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης