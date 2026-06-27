Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Αλοννήσου, μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου
ΕΛΛΑΔΑ
Αλόννησος Δεξαμενόπλοιο Λιμενικό Σώμα Πετρέλαιο

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Αλοννήσου, μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου

Στο δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι

Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης δεξαμενόπλοιο ανοιχτά της Αλοννήσου, μεταφέρει προϊόντα πετρελαίου
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Ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης παραμένει το δεξαμενόπλοιο «YM JUPITER», με σημαία Μάλτας, στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας κοντά στην Αλόννησο, σύμφωνα με το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Το δεξαμενόπλοιο, στο οποίο επιβαίνουν 17 άτομα πλήρωμα, Τούρκοι υπήκοοι, αντιμετώπισε μηχανική βλάβη με αποτέλεσμα να εκπέμψει σήμα επείγουσας κατάστασης και να τεθεί σε επιφυλακή ο μηχανισμός έρευνας και διάσωσης. Μεταφέρει περίπου 5.000 μετρικούς τόνους προϊόντων πετρελαίου, ενώ δίπλα βρίσκεται το ελληνικό ναυαγοσωστικό πλοίο "Αιγαίον Πέλαγος".

Το ΕΚΣΕΔ απηύθυνε έκκληση προς τα παραπλέοντα πλοία της περιοχής να διατηρούν αυξημένη επαγρύπνηση και να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο. Μέχρι στιγμής δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για το πλήρωμα ή θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι αρμόδιες αρχές παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του περιστατικού.
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