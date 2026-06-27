Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά
ΕΛΛΑΔΑ
Πυροσβεστική Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιά Ανω Λιόσια

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 επί της οδού Ιονίας και 16ης και καίει ξερά χόρτα, απορρίμματα, στρώματα

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στα Άνω Λιόσια, κοντά σε οικισμό Ρομά
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά  που ξέσπασε σε ξερά χόρτα στα Άνω Λιόσια, πλησίον οικισμού Ρομά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 επί της οδού Ιονίας και 16ης και καίει ξερά χόρτα, απορρίμματα, στρώματα και άλλα εύφλεκτα υλικά που βρίσκονταν στον χώρο.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με 50 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 1ης ΕΜΟΔΕ και 18 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες των ΟΤΑ.
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

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