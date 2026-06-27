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Λουόμενοι έσωσαν 30χρονο τουρίστα που πάλευε με τα κύματα στην Κρήτη
Λουόμενοι έσωσαν 30χρονο τουρίστα που πάλευε με τα κύματα στην Κρήτη
Ο Γερμανός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία κυμάτιζε κόκκινη σημαία
Στιγμές αγωνίας εκτυλίχθηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27/6), σε παραλία των Γουβών στην Κρήτη, όταν ένας 30χρονος Γερμανός τουρίστας παρασύρθηκε από τα ισχυρά κύματα, ενώ κολυμπούσε μαζί με την σύντροφό του.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία κυμάτιζε κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει την κολύμβηση λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών. Σημειώνεται ότι ο ναυαγοσώστης είχε αποχωρήσει από την παραλία λίγη ώρα νωρίτερα.
Ο 30χρονος βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα ενώ άρχισε να παρασύρεται από αυτά και να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ η σύντροφός του βρισκόταν σε μικρή απόσταση, χωρίς όμως να μπορεί να τον προσεγγίσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο λουόμενοι, ένας Έλληνας και ένας Ρώσος, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουν με κίνδυνο της ζωής τους, ωστόσο, τα κύματα δεν τους επέτρεπαν να φτάσουν κοντά στον 30χρονο και περιορίζονταν στο να του δίνουν κουράγιο, προσπαθώντας παράλληλα να βρουν τρόπο να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια.
Μάλιστα, όπως καταγγέλλει αυτόπτης μάρτυρας στο creta24.gr, παρά το γεγονός ότι στην παραλία βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι, ελάχιστοι κινητοποιήθηκαν: «Έβλεπαν έναν άνθρωπο να πνίγεται και δεν έκανε σχεδόν κανείς τίποτα. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ».
Έπειτα από περίπου 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας, ένας συμπατριώτης του 30χρονου βούτηξε στη θάλασσα έχοντας μαζί του σκοινί και σωσίβιο. Με τη συνδρομή του Έλληνα και του Ρώσου που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, κατάφεραν να ανασύρουν τον Γερμανό στην ακτή.
Στην παραλία του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
Σύμφωνα με το creta24.gr, ο νεαρός μπήκε στη θάλασσα παρά το γεγονός ότι στην παραλία κυμάτιζε κόκκινη σημαία, η οποία απαγορεύει την κολύμβηση λόγω των ιδιαίτερα επικίνδυνων συνθηκών. Σημειώνεται ότι ο ναυαγοσώστης είχε αποχωρήσει από την παραλία λίγη ώρα νωρίτερα.
Ο 30χρονος βρέθηκε να παλεύει με τα κύματα ενώ άρχισε να παρασύρεται από αυτά και να καλεί απεγνωσμένα σε βοήθεια, ενώ η σύντροφός του βρισκόταν σε μικρή απόσταση, χωρίς όμως να μπορεί να τον προσεγγίσει. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δύο λουόμενοι, ένας Έλληνας και ένας Ρώσος, έσπευσαν από την πρώτη στιγμή να βοηθήσουν με κίνδυνο της ζωής τους, ωστόσο, τα κύματα δεν τους επέτρεπαν να φτάσουν κοντά στον 30χρονο και περιορίζονταν στο να του δίνουν κουράγιο, προσπαθώντας παράλληλα να βρουν τρόπο να τον προσεγγίσουν με ασφάλεια.
Μάλιστα, όπως καταγγέλλει αυτόπτης μάρτυρας στο creta24.gr, παρά το γεγονός ότι στην παραλία βρίσκονταν αρκετοί άνθρωποι, ελάχιστοι κινητοποιήθηκαν: «Έβλεπαν έναν άνθρωπο να πνίγεται και δεν έκανε σχεδόν κανείς τίποτα. Δεν ήξερα πού να απευθυνθώ».
Έπειτα από περίπου 20 λεπτά αγωνιώδους προσπάθειας, ένας συμπατριώτης του 30χρονου βούτηξε στη θάλασσα έχοντας μαζί του σκοινί και σωσίβιο. Με τη συνδρομή του Έλληνα και του Ρώσου που βρίσκονταν ήδη στο σημείο, κατάφεραν να ανασύρουν τον Γερμανό στην ακτή.
Στην παραλία του παρασχέθηκαν άμεσα οι πρώτες βοήθειες, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.
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