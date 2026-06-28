Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Κολομβία - Πορτογαλία 0-0: Πήραν την πρωτιά οι Κολομβιανοί, δείτε βίντεο
Κολομβία - Πορτογαλία 0-0: Πήραν την πρωτιά οι Κολομβιανοί, δείτε βίντεο
Στο 0-0 έμειναν οι δύο ομάδες, με τους Καφετέρος να παίρνουν την πρωτιά στον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου
Κολομβία και Πορτογαλία έριξαν αυλαία στη φάση των ομίλων μένοντας στο 0-0, με τους Νοτιοαμερικανούς να εξασφαλίζουν έτσι την πρωτιά στο 11ο γκρουπ και να αντιμετωπίζουν την Γκάνα στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, οι Ίβηρες πάνε σε ευρωπαϊκό ντέρμπι με την Κροατία.
Ο ρυθμός στο πρώτο μέρος ήταν εξαιρετικός, με τον Κόρντομπα να απειλεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα για τους Καφετέρος και τον Φερνάντες να απαντά με άστοχο συρτό σουτ στο 12'. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κόρντομπα είδε τον Κόστα να τον σταματά, ενώ στο 24' ο Ρονάλντο εκτέλεσε απευθείας φάουλ από μακρινή απόσταση αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βάργκας.
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-djkalnzxb4wp)
Ο Κολομβιανός τερματοφύλακας είπε όχι και στο δυνατό σουτ του Φερνάντες στο 39', με τον Φέλιξ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση τρία λεπτά μετά. Ακολούθησαν δύο αποκρούσεις του Κόστα σε προσπάθειες των Πουέρτα (45') και Χάμες (45+3'), με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται, παραδόξως, χωρίς σκορ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άστοχη κεφαλιά του Φέλιξ (51'), με τον Κόστα να σταματά εύκολα το σουτ του Αρίας στο 55'. Ακολούθησε άστοχο σουτ του Ρίος (62'), με τον Πορτογάλο γκολκίπερ να σταματά ξανά τον Αρίας στο 66', πριν ο Πουέρτα σουτάρει άουτ δευτερόλεπτα αργότερα.
Άστοχες ήταν στη συνέχεια και οι προσπάθειες των Νταλότ (79') και Σουάρες (88'), με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι - καθώς το γκολ του Σάντσες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε για οφσάιντ... χιλιοστών!
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Κολομβία: Βάργκας - Σ. Αρίας (87' Μουνιός), Σάντσες, Λουκούμι, Μασάδο - Πουέρτα, Λέρμα (60' Ρίος), Τζ. Αρίας (76' Καστάνιο) - Ροντρίγκες (76' Κιντέρο), Κόρντομπα (60' Σουάρες), Ντίας
Πορτογαλία: Ντ. Κόστα - Κανσέλο (46' Νταλότ), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες - Ρ. Νέβες (46' Ζ. Νέβες), Βιτίνια (70' Σ. Κόστα) - Νέτο, Φερνάντες, Φέλιξ (70' Λεάο) - Ρονάλντο
gazzetta.gr
Ο ρυθμός στο πρώτο μέρος ήταν εξαιρετικός, με τον Κόρντομπα να απειλεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα για τους Καφετέρος και τον Φερνάντες να απαντά με άστοχο συρτό σουτ στο 12'. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κόρντομπα είδε τον Κόστα να τον σταματά, ενώ στο 24' ο Ρονάλντο εκτέλεσε απευθείας φάουλ από μακρινή απόσταση αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βάργκας.
Ο Κολομβιανός τερματοφύλακας είπε όχι και στο δυνατό σουτ του Φερνάντες στο 39', με τον Φέλιξ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση τρία λεπτά μετά. Ακολούθησαν δύο αποκρούσεις του Κόστα σε προσπάθειες των Πουέρτα (45') και Χάμες (45+3'), με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται, παραδόξως, χωρίς σκορ.
Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άστοχη κεφαλιά του Φέλιξ (51'), με τον Κόστα να σταματά εύκολα το σουτ του Αρίας στο 55'. Ακολούθησε άστοχο σουτ του Ρίος (62'), με τον Πορτογάλο γκολκίπερ να σταματά ξανά τον Αρίας στο 66', πριν ο Πουέρτα σουτάρει άουτ δευτερόλεπτα αργότερα.
Άστοχες ήταν στη συνέχεια και οι προσπάθειες των Νταλότ (79') και Σουάρες (88'), με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι - καθώς το γκολ του Σάντσες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε για οφσάιντ... χιλιοστών!
Οι ενδεκάδες των ομάδων
Κολομβία: Βάργκας - Σ. Αρίας (87' Μουνιός), Σάντσες, Λουκούμι, Μασάδο - Πουέρτα, Λέρμα (60' Ρίος), Τζ. Αρίας (76' Καστάνιο) - Ροντρίγκες (76' Κιντέρο), Κόρντομπα (60' Σουάρες), Ντίας
Πορτογαλία: Ντ. Κόστα - Κανσέλο (46' Νταλότ), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες - Ρ. Νέβες (46' Ζ. Νέβες), Βιτίνια (70' Σ. Κόστα) - Νέτο, Φερνάντες, Φέλιξ (70' Λεάο) - Ρονάλντο
gazzetta.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα