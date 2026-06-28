Κολομβία - Πορτογαλία 0-0: Πήραν την πρωτιά οι Κολομβιανοί, δείτε βίντεο

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Κολομβία και Πορτογαλία έριξαν αυλαία στη φάση των ομίλων μένοντας στο 0-0, με τους Νοτιοαμερικανούς να εξασφαλίζουν έτσι την πρωτιά στο 11ο γκρουπ και να αντιμετωπίζουν την Γκάνα στα νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Από την άλλη, οι Ίβηρες πάνε σε ευρωπαϊκό ντέρμπι με την Κροατία.Ο ρυθμός στο πρώτο μέρος ήταν εξαιρετικός, με τον Κόρντομπα να απειλεί από τα πρώτα δευτερόλεπτα για τους Καφετέρος και τον Φερνάντες να απαντά με άστοχο συρτό σουτ στο 12'. Πέντε λεπτά αργότερα, ο Κόρντομπα είδε τον Κόστα να τον σταματά, ενώ στο 24' ο Ρονάλντο εκτέλεσε απευθείας φάουλ από μακρινή απόσταση αλλά δεν κατάφερε να νικήσει τον Βάργκας.Ο Κολομβιανός τερματοφύλακας είπε όχι και στο δυνατό σουτ του Φερνάντες στο 39', με τον Φέλιξ να αστοχεί από πλεονεκτική θέση τρία λεπτά μετά. Ακολούθησαν δύο αποκρούσεις του Κόστα σε προσπάθειες των Πουέρτα (45') και Χάμες (45+3'), με το πρώτο μέρος να ολοκληρώνεται, παραδόξως, χωρίς σκορ.Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με άστοχη κεφαλιά του Φέλιξ (51'), με τον Κόστα να σταματά εύκολα το σουτ του Αρίας στο 55'. Ακολούθησε άστοχο σουτ του Ρίος (62'), με τον Πορτογάλο γκολκίπερ να σταματά ξανά τον Αρίας στο 66', πριν ο Πουέρτα σουτάρει άουτ δευτερόλεπτα αργότερα.Άστοχες ήταν στη συνέχεια και οι προσπάθειες των Νταλότ (79') και Σουάρες (88'), με το 0-0 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Μαϊάμι - καθώς το γκολ του Σάντσες στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων ακυρώθηκε για οφσάιντ... χιλιοστών!Κολομβία: Βάργκας - Σ. Αρίας (87' Μουνιός), Σάντσες, Λουκούμι, Μασάδο - Πουέρτα, Λέρμα (60' Ρίος), Τζ. Αρίας (76' Καστάνιο) - Ροντρίγκες (76' Κιντέρο), Κόρντομπα (60' Σουάρες), ΝτίαςΠορτογαλία: Ντ. Κόστα - Κανσέλο (46' Νταλότ), Ντίας, Βέιγκα, Μέντες - Ρ. Νέβες (46' Ζ. Νέβες), Βιτίνια (70' Σ. Κόστα) - Νέτο, Φερνάντες, Φέλιξ (70' Λεάο) - Ρονάλντο